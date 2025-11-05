Hindustan Hindi News
Trump ally Laura Loomer target Muslim winners Zohran Mamdani Ghazala Firdaus Hashmi calls them jihadist
अमेरिका पर इस्लाम का कब्जा… ममदानी की जीत पर भड़कीं डोनाल्ड ट्रंप की करीबी, बताया जिहादी

अमेरिका पर इस्लाम का कब्जा… ममदानी की जीत पर भड़कीं डोनाल्ड ट्रंप की करीबी, बताया जिहादी

संक्षेप: अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर का चुनाव जीतकर भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने इतिहास रच दिया है। वहीं हैदराबाद में जन्मीं गजाला हाशमी ने वर्जीनिया लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीता है।

Wed, 5 Nov 2025 10:56 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय मूल के दो भारतीय इस समय अमेरिका में छाए हुए हैं। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर आलोचक जोहरान ममदानी ने अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीत लिया है, वहीं दूसरी तरफ गजाला फिरदौस हाशमी ने वर्जीनिया लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद का चुनाव जीतकर इतिहास रचा है। दोनों इन पदों पर जीत हासिल करने वाले पहले मुस्लिम भी हैं। अब विजेताओं की घोषणा के बाद से ट्रंप के समर्थक लगातार हमलावर हैं। ममदानी और गजाला सहित डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों की चुनावों में भारी जीत हासिल करने के तुरंत बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीबी लॉरा लूमर ने मुस्लिम समुदाय से आने वाले विजेताओं पर निशाना साधते हुए उन्हें जिहादी तक कह दिया है।

लूमर ने कहा है कि यह देखना बेहद दुखद है कि अमेरिका में इस्लाम का कब्जा होता जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “अमेरिका में इस्लाम एक बड़ी समस्या है। रिपब्लिकन पार्टी इस पर ध्यान देने से इनकार कर रही है क्योंकि पूरी पार्टी कतर से प्रभावित है।”

उन्होंने आगे लिखा, “अमेरिका पर इस्लाम का कब्जा हो रहा है। न्यूयॉर्क, वर्जीनिया और मिनेसोटा, तीनों ने आज रात जिहादी मुसलमानों को चुना है। मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी समझ पा रहे हैं कि हमारा देश कितना खतरनाक और हिंसक बन जाएगा। यह देखकर बहुत दुख होता है।

‘इस्लामी कब्जा सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा’

लॉरा लूमर ने एक अन्य पोस्ट में गजाला हाशमी के पहनावे को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा, “मुस्लिम डेमोक्रेट गजाला हाशमी ने वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीत लिया है। वह अब वर्जीनिया में राज्यव्यापी पद के लिए चुनी गई पहली मुस्लिम महिला हैं। रिपब्लिकन ने आज रात हमारे देश भर में जिहादी उम्मीदवारों के उदय को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। जैसा कि मैंने कहा, 2026 और 2028 में अमेरिका पर इस्लामी कब्जा सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा होगा।”

ममदानी की जीत पर क्या बोले ट्रंप?

वहीं ममदानी के चुनाव जीतने की स्थिति को न्यूयॉर्क को फंडिंग ना देने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चुनाव प्रचार से उनकी अनुपस्थिति और देश में ‘शटडाउन’ के कारण रिपब्लिकन पार्टी मेयर चुनाव हार गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘चुनाव विश्लेषकों के अनुसार ट्रंप का चुनाव प्रचार में नहीं उतरना और शटडाउन, दो कारण थे, जिसके चलते रिपब्लिकन आज रात चुनाव हार गए।’’

