ट्रंप से यारी, पाकिस्तान को पड़ेगी भारी? जीत के बाद नाक में दम करने को तैयार विपक्षी पार्टी

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एलन मस्क के 445 मिलियन डॉलर के चुनावी खर्च, जेरेड कुशनर के विदेशी निवेश, ट्रंप परिवार के क्रिप्टो कारोबार और बड़ी टेक कंपनियों की भूमिका की जांच की तैयारी है।

चुनाव में हार के बाद ट्रंप की बढ़ी मुश्किलें, एलन मस्क और परिवार के कारोबार पर कस सकता है जांच का शिकंजा (शहबाज शरीफ-ट्रंप, फाइल फोटो)

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को लगे झटके के बाद अब राष्ट्रपति और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने चुनावी जीत के बाद ट्रंप परिवार के कारोबारी हितों, क्रिप्टोकरेंसी निवेश और एलन मस्क समेत टेक दिग्गजों की भूमिका की जांच की तैयारी शुरू कर दी है। इस जांच में पाकिस्तान से जुड़े क्रिप्टो कारोबार का मुद्दा भी उठ सकता है। दरअसल, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के विदेशी निवेश और पाकिस्तान से जुड़े क्रिप्टो कारोबार के संभावित संबंधों की पड़ताल डेमोक्रेटिक सांसदों के निशाने पर आ सकती है। ऐसे में ट्रंप के साथ कारोबारी रिश्ते रखने वालों के लिए भी मुश्किलें बढ़ने के संकेत हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद डेमोक्रेटिक सांसद कांग्रेस में कई जांच शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, कुछ लोगों ने आगाह किया है कि इन जांचों के चलते विधायी कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए।

ट्रंप अक्सर दावा करते रहे हैं कि सिलिकॉन वैली के सीईओ और बड़ी कंपनियों के प्रमुख उनके प्रशासन से करीबी बढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद अब ट्रंप के साथ नजदीकी रखने वाले कारोबारी दिग्गजों को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता टेड क्रूज ने भी चुनाव में पार्टी की हार को बड़ा झटका बताया है।

ट्रंप परिवार के कारोबार और विदेशी निवेश की होगी जांच कैलिफोर्निया के सांसद रॉबर्ट गार्सिया, जिन्हें प्रतिनिधि सभा की ओवरसाइट एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने की उम्मीद है, ने जांच के लिए चार प्रमुख क्षेत्र चिह्नित किए हैं। इनमें ट्रंप परिवार के कारोबारी सौदे और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े कारोबार, कॉरपोरेट भ्रष्टाचार और राजनीतिक लाभ पहुंचाने के आरोप, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) की कथित ज्यादतियां तथा जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलों को संभालने का मामला शामिल है।

गार्सिया ने ट्रंप परिवार को जवाबदेह ठहराने की बात कही है। उन्होंने ट्रंप परिवार को ‘ट्रंप क्राइम फैमिली’ बताते हुए कहा कि अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल कर सबसे बड़े कथित निजी लाभ के मामले की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने ट्रंप परिवार के रियल एस्टेट कारोबार और विदेशों में व्यावसायिक हितों की भी जांच करने की बात कही। इसमें ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के निवेश भी शामिल हैं।

गार्सिया के मुताबिक, परिवार के सदस्यों के अलावा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इनमें स्टीफन मिलर, होमलैंड सिक्योरिटी की पूर्व सचिव क्रिस्टी नोएम और कोरी लेवांडोव्स्की के नाम शामिल हैं।

जानकारी के मुताबिक, ट्रंप के परिवार ने पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील की है। इस डील की भी जांच हो सकती है। अगर ऐसा हुआ ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा क्योंकि पड़ोसी देश 'एशिया का क्रिप्टो किंग' बनने के सपने देख रहा है।

एलन मस्क पर भी जांच का खतरा, चुनाव में लगाए थे 445 मिलियन डॉलर ट्रंप के कारोबारी समर्थकों में एलन मस्क की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ सकती हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख मस्क ने मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवारों और राजनीतिक समितियों के समर्थन में कम से कम 445 मिलियन डॉलर खर्च किए थे। इसे अमेरिकी चुनाव में किसी एक व्यक्ति की ओर से किया गया अब तक का सबसे बड़ा योगदान बताया गया है।

हालांकि, इस भारी-भरकम खर्च के बावजूद उन्हें चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली।

मस्क ने जिन 43 रिपब्लिकन उम्मीदवारों को समर्थन दिया था, उनमें से केवल तीन जीत सके।

सीनेट के जिन सात रिपब्लिकन उम्मीदवारों का उन्होंने समर्थन किया था, उनमें से छह को हार का सामना करना पड़ा। टेक्सास में केन पैक्सटन की हार को उनके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस राज्य में मस्क के बड़े कारोबारी हित हैं और उन्होंने वहां 230 मिलियन डॉलर खर्च किए थे। इसके बावजूद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जेम्स तालारिको ने जीत दर्ज की।

मंगलवार को मस्क ने अपने 240 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ‘आज रिपब्लिकन को वोट दें’ की अपील की थी। लेकिन बुधवार तक यह पोस्ट और रिपब्लिकन सीनेट उम्मीदवारों के समर्थन में उनकी पहले की पिन की गई पोस्ट भी गायब हो गई। मस्क के अपने एआई चैटबॉट ग्रोक ने भी पुष्टि की कि कुछ पोस्ट डिलीट की गई थीं।

सरकारी डेटा और DOGE में मस्क की भूमिका पर उठेंगे सवाल डेमोक्रेटिक सांसद मस्क की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) में भूमिका की भी जांच कर सकते हैं। इसमें संवेदनशील सरकारी डेटा तक विभाग की पहुंच, संघीय कर्मचारियों की संख्या में कटौती, सरकारी अनुबंध रद्द करने और सार्वजनिक सेवाओं पर पड़े प्रभाव जैसे मुद्दे शामिल हैं।

इसके अलावा टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्सएआई समेत मस्क की कंपनियों को मिलने वाले सरकारी अनुबंधों, सब्सिडी और नियामकीय फैसलों की भी पड़ताल हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के अभियान की योजना बनाने में मस्क के ग्रोक एआई सिस्टम के कथित इस्तेमाल की भी जांच हो सकती है। इसमें सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों में निजी तकनीक के इस्तेमाल से जुड़े सवाल उठ सकते हैं।

एलिजाबेथ वॉरेन की नजर ट्रंप परिवार के क्रिप्टो कारोबार पर कॉरपोरेट जगत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सीनेट में देखने को मिल सकता है। डेमोक्रेटिक सांसद एलिजाबेथ वॉरेन को सीनेट की बैंकिंग कमेटी का प्रमुख बनाए जाने की उम्मीद है। वॉरेन की संभावित प्राथमिकताओं में ट्रंप परिवार के क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े कारोबार, खासकर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की गतिविधियां शामिल हो सकती हैं।

इसके अलावा वह उन सरकारी प्रयासों की भी पड़ताल कर सकती हैं, जिनके तहत कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो (CFPB) की शक्तियां कमजोर करने की कोशिश की गई। वॉरेन ने ही इस संस्था की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी।

वित्तीय नियामकों और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली कारोबारियों के साथ उनके व्यवहार तथा बड़े बैंकों और व्हाइट हाउस के बीच संबंधों पर भी सवाल उठ सकते हैं। सीनेट की फाइनेंस कमेटी में रॉन वाइडेन और सीनेट की जांच उपसमिति में रिचर्ड ब्लूमेंटल समेत अन्य आने वाले डेमोक्रेटिक समिति प्रमुख भी अपनी जांच की तैयारी कर रहे हैं।

व्हाइट हाउस के बॉलरूम के लिए कंपनियों के चंदे की भी पड़ताल सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल पहले ही टेक्नोलॉजी कंपनियों और संघीय नियामकों से रिकॉर्ड मांगे हैं। यह जानकारी ट्रंप के प्रस्तावित व्हाइट हाउस बॉलरूम के निर्माण के लिए कंपनियों के योगदान और इसके बदले उन्हें सरकारी स्तर पर अनुकूल व्यवहार मिलने की संभावित कड़ियों से जुड़ी है।

जिन कंपनियों के योगदान और कारोबारी सौदों पर सवाल उठ सकते हैं, उनमें एप्पल, मेटा, गूगल, एनवीडिया, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, ब्लैकरॉक, लॉकहीड मार्टिन, पैलंटिर और सिस्को शामिल हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, एनवीडिया और एप्पल ने इस परियोजना के लिए 25-25 मिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई थी। वहीं, सुंदर पिचाई के नेतृत्व वाली गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने 22 मिलियन डॉलर और सत्या नडेला के नेतृत्व वाली माइक्रोसॉफ्ट ने 10 मिलियन डॉलर देने की बात कही थी।