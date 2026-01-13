Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Trump administration labels 3 Muslim Brotherhood branches as terrorist organisations
क्या है मुस्लिम ब्रदहरहुड, जिस पर चला ट्रंप का डंडा; किन देशों से रिश्तों पर होगा असर?

संक्षेप:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने ‘मुस्लिम ब्रदरहुड’ की तीन मध्य पूर्वी शाखाओं को आतंकवादी संगठन घोषित करने के अपने वादे को पूरा करते हुए उन पर और उनके सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं।

Jan 13, 2026 09:30 pm ISTDeepak Mishra भाषा, वॉशिंगटन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने ‘मुस्लिम ब्रदरहुड’ की तीन मध्य पूर्वी शाखाओं को आतंकवादी संगठन घोषित करने के अपने वादे को पूरा करते हुए उन पर और उनके सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस फैसले का अमेरिका के सहयोगी देशों कतर और तुर्की के साथ संबंधों पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी वित्त और विदेश विभागों ने मंगलवार को ‘मुस्लिम ब्रदरहुड’ की लेबनानी, जॉर्डन और मिस्र की शाखाओं के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की। इनके बारे में कहा गया कि वे अमेरिका और अमेरिकी हितों के लिए खतरा पैदा करती हैं।

अमेरिकी विदेश विभाग ने लेबनानी शाखा को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है, जो कि सबसे गंभीर श्रेणी है, जिसके तहत समूह को भौतिक सहायता प्रदान करना एक अपराध है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने हमास को समर्थन प्रदान करने के लिए जॉर्डन और मिस्र की शाखाओं को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया था। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक बयान में कहा कि ये पदनाम मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखाओं द्वारा की जाने वाली हिंसा और अस्थिरता को विफल करने के लिए चल रहे, निरंतर प्रयास की प्रारंभिक कार्रवाई को दर्शाते हैं, चाहे वह कहीं भी हो।

अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का आरोप
रुबियो ने कहा कि अमेरिका मुस्लिम ब्रदरहुड की इन शाखाओं को आतंकवाद में शामिल होने या उसका समर्थन करने के लिए जरूरी संसाधनों से वंचित करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेगा। रुबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को पिछले साल ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के तहत उन समूहों पर प्रतिबंध लगाने का सबसे उपयुक्त तरीका निर्धारित करने का आदेश दिया गया था। इनके बारे में अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वे हिंसा और अस्थिरता अभियानों में संलग्न हैं या उनका समर्थन करते हैं जो अमेरिका और अन्य क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड के नेताओं ने कहा है कि वे हिंसा का त्याग करते हैं।

ट्रंप के कार्यकारी आदेश में लेबनान, जॉर्डन और मिस्र में स्थित गुटों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। इसमें कहा गया था कि लेबनानी गुट के एक हिस्से ने सात अक्टूबर, 2023 को हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमले के बाद इजरायल पर रॉकेट दागे थे, जिसके कारण गाजा में युद्ध छिड़ा था। आदेश में यह भी कहा गया कि जॉर्डन में स्थित गुट के नेताओं ने हमास को समर्थन दिया है।

क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड
‘मुस्लिम ब्रदरहुड’ की स्थापना 1928 में मिस्र में हुई थी। लेकिन 2013 वहां इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जॉर्डन ने अप्रैल में मुस्लिम ब्रदरहुड पर व्यापक प्रतिबंध की घोषणा की। रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाली दो राज्य सरकारों फ्लोरिडा और टेक्सास ने इस वर्ष इस समूह को आतंकवादी संगठन घोषित किया।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
