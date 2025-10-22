Hindustan Hindi News
Tropical Storm Melissa likely to intensify into hurricane Know where effect will be visible
सावधान! तेजी से सरक रहा 'मेलिसा', मूसलाधार बारिश की चेतावनी; जानें कहां-कहां दिखेगा असर

संक्षेप: Tropical Storm Melissa: उष्णकटिबंधीय तूफान मेलिसा के 23 अक्टूबर तक चक्रवात में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है, जो फ्लोरिडा, हैती और जमैका पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, यह एक शक्तिशाली तूफान के रूप में विकसित हो सकता है।

Wed, 22 Oct 2025 08:21 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर और मध्य फिलीपीन में पिछले सप्ताह तूफान 'फेंगशेन' ने कहर बरपाया, जिसमें कम से कम छह लोगों की जान चली गई। बाढ़ और भूस्खलन के खतरे के कारण 22000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि उष्णकटिबंधीय तूफान 'मेलिसा' 23 अक्टूबर (गुरुवार) को पूर्ण तूफान में बदल सकता है और फ्लोरिडा को निशाना बना सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक शक्तिशाली तूफान के रूप में विकसित हो सकता है।

तेज हवाओं के साथ बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार को कैरिबियन सागर में 'मेलिसा' ने तूफान का रूप लिया और जल्द ही उष्णकटिबंधीय तूफान में परिवर्तित हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार, सप्ताह के अंत तक इसकी तेज हवाएं, बाढ़ और मूसलाधार बारिश हैती और जमैका को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं। वर्तमान में यह तूफान पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है, जिससे अमेरिका पर इसके विनाशकारी असर की आशंका बढ़ गई है। अनुमान है कि यह धीमी गति वाला तूफान बनेगा, जो कई फीट तक बारिश और विनाशकारी हवाओं को जन्म देगा। एक्यूवेदर के मुख्य मौसम वैज्ञानिक बर्नी रेनो ने कहा कि जितना ज्यादा 'मेलिसा' पश्चिम की ओर बढ़ेगा, उतनी ही इसकी अमेरिका पर प्रभाव डालने की संभावना बढ़ेगी।

अलर्ट जारी

अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने हैती के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि जमैका सरकार ने पूरे देश को उष्णकटिबंधीय तूफान की सतर्कता पर रखा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, मंगलवार शाम तक 'मेलिसा' हैती की राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस से करीब 310 मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित था, जहां 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार हवाएं चल रही थीं। तूफान 15 मील प्रति घंटे की गति से पश्चिम की ओर सरक रहा है। अधिकारियों का अनुमान है कि शुक्रवार तक हैती और डोमिनिकन गणराज्य में 5 से 10 इंच बारिश दर्ज हो सकती है, जबकि अरूबा, प्यूर्टो रिको और जमैका में 1 से 3 इंच वर्षा का पूर्वानुमान है।

फ्लोरिडा पर असर की आशंका?

उष्णकटिबंधीय तूफान 'मेलिसा' अमेरिका को प्रभावित कर सकता है, खासकर फ्लोरिडा प्रायद्वीप का निचला हिस्सा और कीज क्षेत्र मुख्य चिंता का विषय बनेगा। एक्यूवेदर के प्रमुख तूफान विशेषज्ञ एलेक्स दासिल्वा ने कहा कि तूफान के पूर्वी तट या फ्लोरिडा को छूने की संभावना कम ही है। वहीं, मौसम वैज्ञानिक नोआह बर्ग्रेन कहा कि फ्लोरिडा के लिए फिलहाल कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं बड़े बदलावों या निश्चित दिशा में परिवर्तन की गुंजाइश को नकार नहीं सकता।

