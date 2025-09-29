सावधान! तेजी से आगे बढ़ रहे दो-दो खतरनाक तूफान; मूसलाधार बारिश की चेतावनी, आपातकाल लागू

फिलीपींस के तट पर आए भीषण तूफान के बाद अमेरिकी तटों के पास भी दो भयावह तूफान आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से एक तूफान असामान्य रूप से खतरनाक श्रेणी का बताया जा रहा है। कई इलाकों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है।

बुआलोई तूफान की तबाही के बाद अब 2-2 तूफान दस्तक देने जा रहे हैं। बीते दिनों बुआलोई ने फिलीपींस में कम से कम 20 लोगों की जिंदगियां लील ली। इस बीच अब अमेरिका के पास भी दो तूफान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम्बर्टो नाम का तूफान रविवार को कैटेगरी 4 के खतरनाक तूफान में तब्दील हो गया है। जानकारी के मुताबिक हम्बर्टो के अमेरिका पहुंचने की उम्मीद कम है, लेकिन बरमूडा में इसका प्रकोप महसूस किया जा सकता है।

जहां अटलांटिक महासागर में हम्बर्टो तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं अमेरिका के करीब एक और चक्रवाती तूफान बन रहा है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन 9, के जल्द ही ट्रॉपिकल तूफान इमेल्डा बनने के आसार नजर आ रहे हैं जो क्यूबा और बहामास के तटों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। CNN के मुताबिक इमेल्डा दक्षिण-पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है और सोमवार देर रात या मंगलवार तक तूफान का रूप ले सकता है।

चेतावनी जारी अमेरिका की नेशनल हरिकेन सेंटर ने बहामास के लिए उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी जारी की है। वहीं फ्लोरिडा के पूर्वी तट पर पाम बीच और मार्टिन काउंटी से लेकर फ्लैगलर और वोलुसिया काउंटी तक लोगों को सचेत किया जा रहा है। हालांकि तूफान का केंद्र तट से दूर रहेगा, लेकिन तटों पर तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और खतरनाक लहरें उठने आने की आशंका है। हरिकेन सेंटर ने फ्लोरिडा, जॉर्जिया और कैरोलिनास में बाढ़ लाने वाली बारिश, समुद्र तट के कटाव और तूफानी लहरों की चेतावनी दी है।