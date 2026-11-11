बातचीत कम और दिखावा ज्यादा, ट्रंप-पुतिन और जिनपिंग की बैठक में चीन की अजीब शर्त

चीन चाहता है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली बैठक पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार हो। चीन की इच्छा है कि इस बैठक में तीनों नेताओं के बीच खुलकर बातचीत की गुंजाइश बहुत कम हो।

दुनिया की तीन बड़ी ताकतों के नेता जल्द ही एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं। चीन ने कहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक हो सकती है। यह बैठक इसी महीने चीन के शेनझेन शहर में हो सकती है। हालांकि, अभी इसकी तारीख या कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। लेकिन इस बैठक से पहले चीन की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है।

ट्रंप-पुतिन और जिनपिंग एक साथ! द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन चाहता है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली बैठक पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार हो। चीन की इच्छा है कि इस बैठक में तीनों नेताओं के बीच खुलकर बातचीत की गुंजाइश बहुत कम हो। हालांकि, व्हाइट हाउस ने चीन के इस सुझाव को मानने से इनकार कर दिया है। पिछले महीने व्लादिमीर पुतिन ने तीनों देशों के नेताओं की बैठक का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद 18 और 19 नवंबर को चीन के शेनझेन शहर में होने वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) सम्मेलन के दौरान इस बैठक को आयोजित करने पर चर्चा चल रही है। हालांकि, बैठक के एजेंडे को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन और चीन एक-दूसरे से सहमत नहीं हैं। दोनों पक्षों के बीच इस बात को लेकर मतभेद नजर आ रहे हैं कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए।

चीन में इसी महीने हो सकती है ऐतिहासिक बैठक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन चाहता है कि इस बैठक में तीनों देशों के राष्ट्रपति पहले से तैयार किए गए बयान पढ़ें। इससे नेताओं के बीच किसी भी अहम मुद्दे पर खुलकर बातचीत करने की गुंजाइश काफी कम रह जाएगी। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि वह इस बैठक में चीन के तेजी से बढ़ते परमाणु हथियारों के भंडार का मुद्दा उठाना चाहते हैं। गौरतलब है कि इस समय चीन के परमाणु हथियारों की संख्या दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है।

क्या चाहता है चीन वहीं शी जिनपिंग चाहते हैं कि तीन देशों की बैठक बिना खुली बातचीत के सिर्फ दिखावे तक सीमित रहे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन इस तीन देशों की बैठक की मेजबानी तभी करना चाहता है, जब तीनों नेता पहले से तय एजेंडे और बैठक के नतीजों पर सहमत हों। चीन चाहता है कि बैठक में क्या चर्चा होगी और उससे क्या नतीजा निकलेगा, यह पहले ही तय कर लिया जाए।

एक चीनी अधिकारी के मुताबिक, शी जिनपिंग तय योजना के तहत यूक्रेन और दूसरे बड़े अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हैं। हालांकि, वह बिना किसी पूर्व तैयारी के अचानक होने वाली बातचीत में शामिल नहीं होना चाहते। अधिकारी ने बताया कि अगर बैठक का एजेंडा और नेताओं के बयान पहले से तय नहीं होते हैं, तो शी जिनपिंग तीनों देशों की संयुक्त बैठक के बजाय अलग-अलग देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करना पसंद करेंगे।

शी जिनपिंग इस तीन देशों की बैठक को केवल दिखावे और प्रचार का जरिया बनाना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि बैठक में तीनों नेताओं की तस्वीरें ली जाएं और आधिकारिक बयान जारी किए जाएं, ताकि इसे एक ऐतिहासिक बैठक के रूप में पेश किया जा सके। हालांकि, वह नहीं चाहते कि नेताओं के बीच बिना तैयारी के खुलकर बातचीत हो, क्योंकि इससे कोई अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो सकती है।