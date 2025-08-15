Train accident Passenger Train derails in southern Denmark several feared injured डेनमार्क में बड़ा रेल हादसा; पटरी से उतरी ट्रेन; कई लोगों के घायल होने की आशंका, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Train accident Passenger Train derails in southern Denmark several feared injured

डेनमार्क में बड़ा रेल हादसा; पटरी से उतरी ट्रेन; कई लोगों के घायल होने की आशंका

डेनमार्क में जर्मनी की सीमा के पास बड़ा रेल हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

Jagriti Kumari रॉयटर्स, स्टॉकहोमFri, 15 Aug 2025 10:18 PM
share Share
Follow Us on
डेनमार्क में बड़ा रेल हादसा; पटरी से उतरी ट्रेन; कई लोगों के घायल होने की आशंका

उत्तरी यूरोपीय देश डेनमार्क में शुक्रवार को बड़ा रेल हादसा हुआ है। डेनमार्क की पुलिस ने बताया है कि दक्षिणी डेनमार्क में हुए इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। जानकारी देते हुए डेनमार्क के दक्षिणी जुटलैंड क्षेत्र की पुलिस ने सोशल मीडिया पर बताया, "हम टिंगलेव के पास एक ट्रेन दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां कई लोग घायल हुए हैं।"

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दक्षिणी जुटलैंड में यह हादसा तब हुआ जब क्लिपलेव और टिंगलेव के बीच डीएसबी ट्रेन पटरी से उतर गई। यह ट्रेन सोंडरबोर्ग जा रही थी।

इस बीच देश में ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं। रेलवे ऑपरेटर डीएसबी ने बताया कि जर्मनी से लगती डेनमार्क की सीमा के पास क्लिपलेव और टिंगलेव शहरों के बीच सभी यात्राएं रोक दी गई हैं।

International News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।