डेनमार्क में बड़ा रेल हादसा; पटरी से उतरी ट्रेन; कई लोगों के घायल होने की आशंका

डेनमार्क में जर्मनी की सीमा के पास बड़ा रेल हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

उत्तरी यूरोपीय देश डेनमार्क में शुक्रवार को बड़ा रेल हादसा हुआ है। डेनमार्क की पुलिस ने बताया है कि दक्षिणी डेनमार्क में हुए इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। जानकारी देते हुए डेनमार्क के दक्षिणी जुटलैंड क्षेत्र की पुलिस ने सोशल मीडिया पर बताया, "हम टिंगलेव के पास एक ट्रेन दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां कई लोग घायल हुए हैं।"

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दक्षिणी जुटलैंड में यह हादसा तब हुआ जब क्लिपलेव और टिंगलेव के बीच डीएसबी ट्रेन पटरी से उतर गई। यह ट्रेन सोंडरबोर्ग जा रही थी।