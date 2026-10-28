स्पेन में भीषण रेल हादसा; दो हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर में 39 लोगों की गई जान
स्पेन में बुधवार सुबह दो हाई-स्पीड ट्रेनें आपस में टकरा गईं। स्पेन के अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में 39 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है।
स्पेन से बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि स्पेन के मध्य हिस्से में बुधवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया। टोलेडो प्रांत के पास दो हाई-स्पीड ट्रेनें आपस में टकरा गईं। स्पेन के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस हादसे में अब तक 39 लोगों की जान चली गई है। हालांकि घायलों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती रिपोर्टों में कई यात्रियों के घायल होने की बात कही जा रही है।
स्पेन की रेल व्यवस्था संचालित करने वाली कंपनी ADIF ने बताया कि यह घटना बुधवार सुबह टोलेडो प्रांत में हुई। हादसे के तुरंत बाद मैड्रिड, स्यूदाद रियल और अंडालूसिया के बीच चलने वाली ट्रेन सेवाएं पूरी तरह रोक दी गईं। अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने और पटरी सुरक्षित होने तक इन रूट्स पर कोई ट्रेन नहीं चलेगी।
सरकारी ब्रॉडकास्टर TVE की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही थीं। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे की जगह पर तुरंत बचाव दल पहुंचा और घायलों को निकालने का काम शुरू किया।
उर्दा के मेयर मैनुअल गैलन ने TVE को बताया कि कई यात्री घायल हुए हैं। सिविल प्रोटेक्शन अधिकारियों ने उनके टाउन हॉल से संपर्क कर यात्रियों के इलाज के लिए एक स्पोर्ट्स पवेलियन तैयार करने को कहा है। स्थानीय प्रशासन घायलों को प्राथमिक उपचार देने और जरूरत पड़ने पर अस्पताल भेजने की तैयारी में जुटा है। वहीं, पास के एक और गांव लॉस येबेनेस के मेयर जेसुस पेरेज ने भी TVE से बात करते हुए कहा कि हादसा बहुत ही गंभीर है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य जारी है।
यह हादसा स्पेन के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के लिए झटका माना जा रहा है। गौरतलब है कि इसी साल जनवरी में दक्षिणी स्पेन में एक बड़ा हादसा हुआ था। उस समय एक ट्रेन पटरी से उतरी और सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकरा गई, जिसमें 46 लोगों की मौत हो गई थी। वह हादसा 2013 के हादसे के बाद स्पेन में सबसे जानलेवा था। 2013 में एक ट्रेन हादसे में 80 लोगों की जान गई थी।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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