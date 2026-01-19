Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Tragic accident in South Africa13 children killed in collision between school bus and truck
साउथ अफ्रीका में दर्दनाक हादसा; स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में 13 बच्चों की मौत

साउथ अफ्रीका में दर्दनाक हादसा; स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में 13 बच्चों की मौत

संक्षेप:

साउथ अफ्रीका के गौतेंग प्रांत में एक ट्रक और स्कूल बस की भीषण टक्कर में 13 बच्चों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि 11 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

Jan 19, 2026 06:06 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, जोहानिसबर्ग
share Share
Follow Us on

साउथ अफ्रीका के गौतेंग प्रांत में एक ट्रक और स्कूल बस की भीषण टक्कर में 13 बच्चों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि 11 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अधिकारियों के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 7 बजे यह हादसा हुआ, जब बस जोहानिसबर्ग के प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के छात्रों को ले जा रही थी। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गए। गौतेंग आपातकालीन सेवाओं की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें बस ड्राइवर भी शामिल है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चों को ले जा रही मिनीबस अन्य वाहनों को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, तभी वह सामने से आ रहे ट्रक से आमने-सामने टकरा गई। पुलिस ने कहा कि हादसे की जांच चल रही है और ट्रक ड्राइवर से पूछताछ की जाएगी। घटनास्थल पर माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल था, जबकि आपातकालीन टीमें किताबें और स्टेशनरी सामान बटोर रही थीं।

राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इस जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि राष्ट्रीय तथा प्रांतीय अधिकारी परिवारों और स्कूलों को आवश्यक मनोसामाजिक सहायता प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे देश की सबसे अनमोल संपत्ति हैं और हमें शिक्षार्थियों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सड़क नियमों का पालन करने से लेकर छात्र परिवहन के लिए नियुक्त सेवा प्रदाताओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की बात कही।

वहीं, प्राथमिक शिक्षा मंत्री सिविवे ग्वारुबे ने कहा कि स्कूली बच्चों के परिवहन से जुड़ी कई दुर्घटनाएं चालक की गलती के कारण होती हैं। उन्होंने परिवहन विभाग से आग्रह किया कि स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहन सड़क पर चलने योग्य और सुरक्षित हों।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News In Hindi International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।