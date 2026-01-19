साउथ अफ्रीका में दर्दनाक हादसा; स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में 13 बच्चों की मौत

संक्षेप: साउथ अफ्रीका के गौतेंग प्रांत में एक ट्रक और स्कूल बस की भीषण टक्कर में 13 बच्चों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि 11 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

साउथ अफ्रीका के गौतेंग प्रांत में एक ट्रक और स्कूल बस की भीषण टक्कर में 13 बच्चों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि 11 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अधिकारियों के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 7 बजे यह हादसा हुआ, जब बस जोहानिसबर्ग के प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के छात्रों को ले जा रही थी। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गए। गौतेंग आपातकालीन सेवाओं की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें बस ड्राइवर भी शामिल है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चों को ले जा रही मिनीबस अन्य वाहनों को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, तभी वह सामने से आ रहे ट्रक से आमने-सामने टकरा गई। पुलिस ने कहा कि हादसे की जांच चल रही है और ट्रक ड्राइवर से पूछताछ की जाएगी। घटनास्थल पर माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल था, जबकि आपातकालीन टीमें किताबें और स्टेशनरी सामान बटोर रही थीं।

राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इस जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि राष्ट्रीय तथा प्रांतीय अधिकारी परिवारों और स्कूलों को आवश्यक मनोसामाजिक सहायता प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे देश की सबसे अनमोल संपत्ति हैं और हमें शिक्षार्थियों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सड़क नियमों का पालन करने से लेकर छात्र परिवहन के लिए नियुक्त सेवा प्रदाताओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की बात कही।