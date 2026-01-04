नाइजीरिया में दर्दनाक हादसा, नाव पलटने से 25 की मौत; 14 लापता

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

उत्तरी नाइजीरिया के योबे राज्य में एक दर्दनाक नाव हादसा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार की रात को योबे नदी पर जिगावा राज्य के अडियानी कस्बे से योबे के गरबी कस्बे जा रही एक बड़ी नाव बीच रास्ते में पलट गई। इस हादसे में कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14 अन्य अभी लापता हैं।

Jan 04, 2026 08:40 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
उत्तरी नाइजीरिया के योबे राज्य में एक दर्दनाक नाव हादसा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार ( 3 जनवरी ) की रात को योबे नदी पर जिगावा राज्य के अडियानी कस्बे से योबे के गरबी कस्बे जा रही एक बड़ी नाव बीच रास्ते में पलट गई। इस हादसे में कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14 अन्य अभी लापता हैं। योबे राज्य आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (YOSEMA) के अनुसार, नाव में कुल 52 लोग सवार थे, जिनमें ज्यादातर किसान, मछुआरे और स्थानीय व्यापारी थे जो बाजार से लौट रहे थे। इनमें से 13 यात्रियों को जिंदा बचा लिया गया है और उन्हें अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। खोज और बचाव अभियान अभी भी जारी है, जिसमें सुरक्षा बल, आपातकालीन दल और स्थानीय स्वयंसेवी लगे हुए हैं।

जिगावा राज्य की पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि नाव में रिसाव होने के कारण वह पलट गई। राज्य पुलिस प्रवक्ता लॉवन एडम ने कहा कि यह बाजार का दिन था और सभी व्यापार करके घर लौट रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि अगर नाव चालक बच जाता है, तो उस पर लापरवाही का मुकदमा चलाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि रात में यात्रा करने तथा नाव में अधिक भार लादने पर रोक लगाने वाले सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई थी।

अडियानी के निवासी बाबागाना शेट्टीमा ने बताया कि मृतकों में उनके गांव तथा योबे स्थित गंतव्य दोनों के लोग शामिल थे। उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि जब नाव के आने में देरी हुई, तो रिश्तेदारों ने चिंता जताई। बाद में पता चला कि नाव बीच रास्ते में पलट गई थी। गोताखोरों ने कुछ शव बरामद किए हैं।

गौरतलब है कि नाइजीरिया में जानलेवा नाव दुर्घटनाएं आम हैं, जहां अक्सर सुरक्षा उपायों की अनदेखी करके नावें चलाई जाती हैं। सितंबर में मध्य नाइजीरिया के नाइजर राज्य में एक पेड़ के ठूंठ से टकराने के बाद एक अतिभारित नाव के डूबने से कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई थी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
