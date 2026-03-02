घूमते और शॉपिंग करते नजर आए लोग, ईरान से तनाव के बीच दुबई में अब कैसा है माहौल

अधिकारियों ने भी लोगों से सामान्य गतिविधियां जारी रखने की अपील की है, जिससे पर्यटन स्थलों पर जीवन पटरी पर लौटता दिख रहा है। दुबई मॉल सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से एक है, जहां पर्यटक खरीदारी और मनोरंजन का आनंद ले रहे हैं।

दुबई में पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव के बीच पर्यटक और स्थानीय लोग सोमवार को सामान्य जीते जीते नजर आए। ईरान के हालिया हमलों और क्षेत्रीय संघर्ष के बावजूद दुबई मॉल जैसे प्रमुख शॉपिंग सेंटरों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। बुर्ज खलीफा के आसपास के सार्वजनिक स्थलों पर लोग फोटो खींच रहे हैं, परिवार घूम रहे हैं और सुबह की सैर करने वाले नजर आ रहे हैं। कई भारतीय पर्यटकों ने बताया कि रात में अलर्ट और धमाकों की आवाजों से थोड़ा डर लगा था, लेकिन अब स्थिति सामान्य लग रही है। शहर में कोई अफरातफरी नहीं है और पर्यटक हर जगह घूम रहे हैं।

अधिकारियों ने भी लोगों से सामान्य गतिविधियां जारी रखने की अपील की है, जिससे पर्यटन स्थलों पर जीवन पटरी पर लौटता दिख रहा है। दुबई मॉल दुनिया के सबसे बड़े और आकर्षक शॉपिंग मॉल में से एक है, जहां पर्यटक खरीदारी, फाउंटेन शो और मनोरंजन का आनंद ले रहे हैं। संघर्ष के बावजूद मॉल में दुकानें खुली हैं और लोग रात के फाउंटेन शो देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर साझा तस्वीरों में नीला आसमान, शांत समुद्र और मॉल के अंदर खरीदारों की भीड़ दिखाई दे रही है।

पर्यटकों ने क्या कहा कई पर्यटकों ने कहा कि वे डर के बावजूद अपने प्लान नहीं बदल रहे। एक पर्यटक ने कहा, 'यह अब पूरी तरह सामान्य लग रहा है। पर्यटक हर जगह जा रहे हैं और कोई घबराहट नहीं है।' दुबई की प्रशासन ने पर्यटकों को आश्वस्त किया है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है और शहर सुरक्षित है। हालांकि, क्षेत्रीय तनाव के कारण कुछ चुनौतियां भी हैं। हवाई अड्डे बंद होने और उड़ानों के रद्द होने से कई पर्यटक फंसे हुए हैं। एप्पल स्टोर जैसी कुछ दुकानें सतर्कता के तौर पर बंद हैं, लेकिन अधिकांश मॉल और सार्वजनिक स्थान खुले हैं।