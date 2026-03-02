Hindustan Hindi News
घूमते और शॉपिंग करते नजर आए लोग, ईरान से तनाव के बीच दुबई में अब कैसा है माहौल

Mar 02, 2026 07:22 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
दुबई मॉल सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से एक है, जहां पर्यटक खरीदारी और मनोरंजन का आनंद ले रहे हैं।

घूमते और शॉपिंग करते नजर आए लोग, ईरान से तनाव के बीच दुबई में अब कैसा है माहौल

दुबई में पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव के बीच पर्यटक और स्थानीय लोग सोमवार को सामान्य जीते जीते नजर आए। ईरान के हालिया हमलों और क्षेत्रीय संघर्ष के बावजूद दुबई मॉल जैसे प्रमुख शॉपिंग सेंटरों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। बुर्ज खलीफा के आसपास के सार्वजनिक स्थलों पर लोग फोटो खींच रहे हैं, परिवार घूम रहे हैं और सुबह की सैर करने वाले नजर आ रहे हैं। कई भारतीय पर्यटकों ने बताया कि रात में अलर्ट और धमाकों की आवाजों से थोड़ा डर लगा था, लेकिन अब स्थिति सामान्य लग रही है। शहर में कोई अफरातफरी नहीं है और पर्यटक हर जगह घूम रहे हैं।

अधिकारियों ने भी लोगों से सामान्य गतिविधियां जारी रखने की अपील की है, जिससे पर्यटन स्थलों पर जीवन पटरी पर लौटता दिख रहा है। दुबई मॉल दुनिया के सबसे बड़े और आकर्षक शॉपिंग मॉल में से एक है, जहां पर्यटक खरीदारी, फाउंटेन शो और मनोरंजन का आनंद ले रहे हैं। संघर्ष के बावजूद मॉल में दुकानें खुली हैं और लोग रात के फाउंटेन शो देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर साझा तस्वीरों में नीला आसमान, शांत समुद्र और मॉल के अंदर खरीदारों की भीड़ दिखाई दे रही है।

पर्यटकों ने क्या कहा

कई पर्यटकों ने कहा कि वे डर के बावजूद अपने प्लान नहीं बदल रहे। एक पर्यटक ने कहा, 'यह अब पूरी तरह सामान्य लग रहा है। पर्यटक हर जगह जा रहे हैं और कोई घबराहट नहीं है।' दुबई की प्रशासन ने पर्यटकों को आश्वस्त किया है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है और शहर सुरक्षित है। हालांकि, क्षेत्रीय तनाव के कारण कुछ चुनौतियां भी हैं। हवाई अड्डे बंद होने और उड़ानों के रद्द होने से कई पर्यटक फंसे हुए हैं। एप्पल स्टोर जैसी कुछ दुकानें सतर्कता के तौर पर बंद हैं, लेकिन अधिकांश मॉल और सार्वजनिक स्थान खुले हैं।

दुबई लंबे समय से मध्य पूर्व में सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। वर्तमान स्थिति में भी यह अपनी छवि बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद दुबई में पर्यटन गतिविधियां जारी हैं। पर्यटक मॉल और सार्वजनिक स्थलों पर घूम रहे हैं, जो शहर के आकर्षण को दर्शाता है। हालांकि उड़ानें प्रभावित हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जीवन सामान्य हो रहा है। पर्यटकों का उत्साह और स्थानीय लोगों का सहयोग शहर को पटरी पर ला रहा है।

