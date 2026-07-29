जंतर-मंतर पर Gen Z का आंदोलन फिर शुरू, वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर पर FIR; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें
दिल्ली के जंतर-मंतर पर जेन जी का आंदोलन एक बार फिर शुरू हो गया है। दूसरी ओर बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर मतदान से ठीक एक दिन पहले प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज हो गया है।
Top News Today: दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर जेनी जी का आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी युवा फिर से सड़क पर उतर आए हैं और हिरासत में लिए गए छात्रों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। वहीं बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट पर मतदान से ठीक एक दिन पहले प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना पुलिस में केस दर्ज हो गया है। नीतीश कुमार के वीडियो को फर्जी बताए जाने के आरोप में जदयू ने यह शिकायत की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...
जंतर-मंतर पर फिर शुरू हुआ Gen-Z का आंदोलन
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के बाद जंतर-मंतर पर एक बार फिर युवाओं का जमावड़ा दिख रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद जहां CJP का प्रोटेस्ट समाप्त हो गया था, वहीं अब मामला फिर गरमाया है। CJP आंदोलन की मुख्य लड़ाई लड़ने वाले Gen-Z युवा एक बार फिर जंतर-मंतर पहुंच गए हैं। उनके हाथों में बैनर-तख्तियां हैं और जोरदार नारेबाजी चल रही है। धरना देने वाले ये युवा सीधे तौर पर CJP से जुड़े नहीं हैं। ये दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं। हालांकि, CJP के नेतृत्व वाले पिछले आंदोलन में भी ये युवा शामिल रहे थे। उनकी मुख्य मांग है कि हिरासत में लिए गए छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए। पढ़ें पूरी खबर...
‘फायरिंग हुई ही नहीं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए’
एंटी पेपर लीक बिल यानी लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर लोकसभा में दो दिनों की चर्चा के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि 20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च के दौरान उन पर गोलियां चलाई गईं और यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर हुई। जितेंद्र सिंह ने सदन में साफ कहा कि बार-बार यह स्पष्ट किया जा चुका है कि कोई गोली नहीं चलाई गई। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। उन्होंने आगे कहा कि कोई फायरिंग नहीं हुई, इसलिए आदेश जारी करने का सवाल ही नहीं उठता। पढ़ें पूरी खबर...
बांकीपुर में वोटिंग से एक दिन पहले प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर मतदान से महज एक दिन पहले जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी और सूत्रधार प्रशांत किशोर के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की शिकायत पर पटना के शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज किया गया। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सोमवार को बांकीपुर सीट पर भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में वोट मांगते हुए एक वीडियो जारी किया था। प्रशांत किशोर ने इस वीडियो को फर्जी और एआई-जनरेटेड बताया था। इसी आरोप को लेकर जदयू मुख्य प्रवक्ता एवं एमएलसी नीरज कुमार ने बुधवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के असली वीडियो को गलत तरीके से एआई-जनरेटेड बताकर गलत जानकारी फैलाई। पढ़ें पूरी खबर...
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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