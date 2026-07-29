जंतर-मंतर पर Gen Z का आंदोलन फिर शुरू, वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर पर FIR; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

दिल्ली के जंतर-मंतर पर जेन जी का आंदोलन एक बार फिर शुरू हो गया है। दूसरी ओर बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर मतदान से ठीक एक दिन पहले प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज हो गया है।

Top News Today: दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर जेनी जी का आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी युवा फिर से सड़क पर उतर आए हैं और हिरासत में लिए गए छात्रों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। वहीं बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट पर मतदान से ठीक एक दिन पहले प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना पुलिस में केस दर्ज हो गया है। नीतीश कुमार के वीडियो को फर्जी बताए जाने के आरोप में जदयू ने यह शिकायत की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...

जंतर-मंतर पर फिर शुरू हुआ Gen-Z का आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के बाद जंतर-मंतर पर एक बार फिर युवाओं का जमावड़ा दिख रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद जहां CJP का प्रोटेस्ट समाप्त हो गया था, वहीं अब मामला फिर गरमाया है। CJP आंदोलन की मुख्य लड़ाई लड़ने वाले Gen-Z युवा एक बार फिर जंतर-मंतर पहुंच गए हैं। उनके हाथों में बैनर-तख्तियां हैं और जोरदार नारेबाजी चल रही है। धरना देने वाले ये युवा सीधे तौर पर CJP से जुड़े नहीं हैं। ये दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं। हालांकि, CJP के नेतृत्व वाले पिछले आंदोलन में भी ये युवा शामिल रहे थे। उनकी मुख्य मांग है कि हिरासत में लिए गए छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए। पढ़ें पूरी खबर...

‘फायरिंग हुई ही नहीं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए’ एंटी पेपर लीक बिल यानी लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर लोकसभा में दो दिनों की चर्चा के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि 20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च के दौरान उन पर गोलियां चलाई गईं और यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर हुई। जितेंद्र सिंह ने सदन में साफ कहा कि बार-बार यह स्पष्ट किया जा चुका है कि कोई गोली नहीं चलाई गई। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। उन्होंने आगे कहा कि कोई फायरिंग नहीं हुई, इसलिए आदेश जारी करने का सवाल ही नहीं उठता। पढ़ें पूरी खबर...