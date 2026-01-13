ट्रंप से कौन लगा रहा ईरान पर ऐक्शन की गुहार, शक्सगाम पर आर्मी चीफ; टॉप-5 खबरें

संक्षेप: ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों और कठोर दमन के बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तत्काल कार्रवाई की अपील की है। शक्सगाम घाटी पर चीन के दावे के बीच भारतीय सैन्य प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान आया है। पढ़िए आज शाम की टॉप-5 खबरें...

अब और नहीं इंतजार, ईरान में तुरंत कार्रवाई करें ट्रंप; रजा पहलवी की गुहार

ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों और कठोर दमन के बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तत्काल कार्रवाई की अपील की है। उन्होंने कहा कि ईरान के धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई जरूरी है, ताकि शासन ढह सके और कम से कम लोगों की जान बचाई जा सके। यह अपील ऐसे समय में आई है जब ईरान में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, इंटरनेट ब्लैकआउट और सुरक्षा बलों की गोलीबारी जारी है। पढ़ें पूरी खबर

वॉट्सऐप पर चल रहा EC, हटा दिए शादीशुदा महिलाओं के नाम; ममता बनर्जी का दावा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) को लेकर बड़ा दावा किया है। कोलकाता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बनर्जी ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में उन महिलाओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए जिन्होंने अपने उपनाम बदले थे। उन्होंने कहा कि शादी के बाद उपनाम बदलने वाली महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ही नहीं दिया जा रहा है। चुनाव आयोग पर बरसते हुए सीएम बनर्जी ने कहा कि आयोग वॉट्सऐप पर ही चल रहा है। एसआईआर को लेकर जब देखो तब नियम ही बदल दिए जाते हैं। पढ़ें पूरी खबर

चीन-पाकिस्तान के बीच 1963 का समझौता अवैध, शक्सगाम घाटी विवाद पर आर्मी चीफ

शक्सगाम घाटी पर चीन के दावे के बीच भारतीय सैन्य प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान आया है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि जहां तक शक्सगाम घाटी की बात है, भारत 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच समझौते को अवैध मानता है। ऐसे में शक्सगाम घाटी में किसी भी तरह की गतिविधि को हम स्वीकार नहीं करते। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले ही इसको लेकर बयान जारी कर दिया है। शक्सगाम घाटी में चीन और पाकिस्तान की किसी भी गतिविधि को हम गैरकानूनी मानेंगे। पढ़ें पूरी खबर

तमिलनाडु में नया ट्विस्ट, राहुल के एक पोस्ट से तीन निशाने; टेंशन में CM स्टालिन?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज (मंगलवार, 13 जनवरी को) तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसने तमिलनाडु की राजनीति में नई सियासी चिंगारी भड़का दी है। उनके पोस्ट ने न सिर्फ एक नाज़ुक समय में अभिनेता से नेता बने विजय का साथ दिया है, बल्कि उन अटकलों को भी मजबूत किया है कि कांग्रेस, DMK के साथ अपने करीबी संबंधों के बावजूद, विजय की पार्टी TVK के साथ आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक समझ बनाने पर विचार कर सकती है। पढ़ें पूरी खबर