Hindi Newsविदेश न्यूज़Tokyo rejects China radar lock accusation as tensions rise over Taiwan remarks
हमने रडार लॉक नहीं किया; ताइवान विवाद के बीच चीनी आरोपों को जापान ने किया खारिज

हमने रडार लॉक नहीं किया; ताइवान विवाद के बीच चीनी आरोपों को जापान ने किया खारिज

संक्षेप:

जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने कहा कि जापान के एसडीएफ के जेट विमानों ने शनिवार को ओकिनावा के पास हुई घटना के दौरान चीनी विमानों से हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखी। इस दौरान उन्होंने जोर दिया कि दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों के बीच स्पष्ट संचार अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है।

Dec 08, 2025 08:02 pm IST
जापान ने सोमवार को चीन के उस आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया कि उसके एसडीएफ (Self-Defence Forces) के हस्तक्षेप की वजह से चीनी सैन्य विमानों ने जापानी लड़ाकू विमानों पर फायर-कंट्रोल रडार लॉक किया था। फत्रकारों से बात करते हुए जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने कहा कि जापान के एसडीएफ के जेट विमानों ने शनिवार को ओकिनावा के पास हुई घटना के दौरान चीनी विमानों से हमेशा 'सुरक्षित दूरी' बनाए रखी। इस दौरान उन्होंने जोर दिया कि दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों के बीच स्पष्ट संचार 'अत्यंत महत्वपूर्ण' बना हुआ है, भले ही चीन ताकाइची के ताइवान पर हमले के जवाब में टोक्यो की संभावित प्रतिक्रिया संबंधी पुरानी टिप्पणियों पर कूटनीतिक विरोध जताता रहे।

जापान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, चीनी विमानवाहक पोत लिओनिंग से उड़े जे-15 लड़ाकू विमानों ने शनिवार को ओकिनावा के दक्षिण-पूर्व में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 4:32 बजे एक एएसडीएफ एफ-15 पर और फिर शाम 6:37 बजे एक अन्य जापानी विमान पर फायर-कंट्रोल रडार लॉक किया। क्योदो न्यूज के मुताबिक, मंत्रालय ने बताया कि चीनी विमानवाहक समूह ने सप्ताहांत में प्रशांत क्षेत्र में करीब 100 उड़ान संचालन (लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों का टेकऑफ व लैंडिंग) किए, जिससे आकस्मिक टक्कर का खतरा बढ़ गया है।

दूसरी ओर चीनी नौसेना ने जापानी विमानों पर बार-बार उसके प्रशिक्षण क्षेत्र के करीब आने और गतिविधियों में बाधा डालने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि इन कार्रवाइयों से उड़ान सुरक्षा गंभीर रूप से खतरे में पड़ गई। जबकि मुख्य कैबिनेट सचिव किहारा ने रडार लॉक को सुरक्षित उड़ान के लिए आवश्यकता से कहीं अधिक खतरनाक कृत्य करार दिया और कहा कि टोक्यो चीनी सैन्य गतिविधियों पर नजदीक से नजर रखते हुए हवाई तथा समुद्री निगरानी को और मजबूत करता रहेगा।

जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के सांसदों ने भी चीन की कार्रवाई पर गहरी चिंता जताई है। एलडीपी के नीति प्रमुख ताकायुकी कोबायाशी ने रडार लॉक को 'पूरी तरह अस्वीकार्य' बताया, जबकि पार्टी के सुरक्षा अनुसंधान आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व रक्षा मंत्री इत्सुनोरी ओनोडेरा ने चेतावनी दी कि इस घटना ने स्थिति को 'अत्यधिक खतरनाक स्तर' पर पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका टोक्यो के आकलन से सहमत होगा और बीजिंग को स्पष्ट संदेश देगा।

