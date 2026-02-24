दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत पर छिड़ा 'टॉयलेट वॉर; ईरान से जंग लड़ने आए US सैनिक आपस में ही भिड़े
करीब 13 अरब डॉलर की लागत से बने इस युद्धपोत में वैक्यूम-आधारित सीवेज सिस्टम लगाया गया था, जिसे पानी की बचत के लिए डिजाइन किया गया था लेकिन यह सिस्टम जहाज पर मौजूद 4,500 से अधिक कर्मियों के दबाव को संभालने में बार-बार फेल हो रहा है।
पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे रखी है। एक तरफ ईरान ने इसके लिए तैयारी कर रखी है तो दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना ने भी ईरान के करीब भारी सैन्य तैनाती कर रखी है। अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत USS जेराल्ड आर. फोर्ड को ईरान के करीब तैनात कर रखा है, जिस पर करीब 5000 जवान तैनात हैं, जो अब आपस में ही लड़ रहे हैं।
दरअसल, यह विमानवाहक पोत एक अजीब से समस्या से जूझ रहा है। जहाज पर लगे सीवेज सिस्टम में खराबी आ गई है और टॉयलेट जाम हो चुके हैं। इस वजह से इस युद्धपोत पर तैनात हजारों नाविकों को नित्य क्रिया के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। हालात ये है कि एक-एक सैनिक को टॉयलेट जाने के लिए 45 मिनट तक का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, वैसे तो इस युद्धपोत पर 650 टॉयलेट हैं लेकिन अधिकांश जाम पड़े हैं। इस वजह से सैनिक रोज आपस में ही उलझ रहे हैं।
करीब 13 अरब डॉलर की लागत से बने इस अत्याधुनिक युद्धपोत में वैक्यूम-आधारित सीवेज सिस्टम लगाया गया था, जिसे पानी की बचत के लिए डिजाइन किया गया था लेकिन यह सिस्टम जहाज पर मौजूद 4,500 से अधिक कर्मियों के दबाव को संभालने में बार-बार विफल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाइपों का आकार छोटा होने और कैल्शियम जमाव जैसी तकनीकी समस्याओं के कारण बार-बार जाम और खराबी की स्थिति बन रही है।
स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2025 में केवल चार दिनों के भीतर 200 से अधिक बार टॉयलेट सिस्टम फेल हुआ था, जबकि इंजीनियरों को इसे ठीक करने के लिए 19-19 घंटे तक काम करना पड़ा। इसके अलावा, 2023 से अब तक बाहरी तकनीकी सहायता के लिए 40 से अधिक बार मदद लेनी पड़ी है।
समंदर में इसकी लंबी तैनाती ने समस्या को और बढ़ा दिया है। आमतौर पर छह महीने की तैनाती के बजाय यह युद्धपोत आठ महीने से अधिक समय से समुद्र में है और यह अवधि और बढ़ सकती है। लगातार ऑपरेशन के कारण नियमित मेंटेनेंस प्रभावित हुआ है, जिससे सिस्टम की खराबी और बढ़ी है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जून 2025 से समुद्र में तैनात है। जनवरी में इसी जहाज ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के दौरान अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था। अब ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इसे मध्य पूर्व में तैनात किया गया है।
हालांकि अमेरिकी नौसेना का कहना है कि इन तकनीकी समस्याओं का जहाज की युद्ध क्षमता या मिशन पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन विशेषज्ञों और रिपोर्ट्स में यह चिंता जताई गई है कि ऐसी समस्याएं लंबे समय तक रहने पर सैनिकों के मनोबल और कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है और दोनों देशों के बीच जिनेवा में वार्ता की तैयारी चल रही है। ऐसे संवेदनशील माहौल में दुनिया के सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक पर इस तरह की तकनीकी दिक्कतें रणनीतिक और मानवीय दोनों स्तरों पर सवाल खड़े कर रही हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।