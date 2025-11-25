टाइटैनिक यात्री की सोने की घड़ी; नीलामी में तोड़ दिए रिकॉर्ड, इतने करोड़ रुपये में बिकी
टाइटैनिक जहाज की सबसे महंगी और यादगार चीज अब तक बिक गई। अमेरिकी अरबपति इसिडोर स्ट्रॉस की 18 कैरेट सोने की पॉकेट वॉच 2.3 मिलियन डॉलर (लगभग 19.4 करोड़ रुपये) में नीलाम हुई। यह घड़ी 15 अप्रैल 1912 को रात 2:20 बजे ठीक उसी समय रुक गई थी, जब टाइटैनिक डूब रहा था। इंग्लैंड के विल्टशायर में हेनरी एल्ड्रिज एंड सन नीलामी घर ने यह रिकॉर्ड कायम किया।
67 वर्षीय इसिडोर स्ट्रॉस और उनकी पत्नी इडा फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे। जहाज के डूबते समय जब लाइफबोट आई तो इसिडोर ने महिलाओं और बच्चों को पहले जाने दिया। इडा ने पति को अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया और कहा, 'हम इतने साल साथ जीए, साथ मरेंगे।' दोनों ने डूबते जहाज पर एक-दूसरे का हाथ थामा और अंत तक साथ रहे। उनकी यह प्रेम कहानी जेम्स कैमरन की फिल्म टाइटैनिक में दिखाए गए उस बुजुर्ग जोड़े से प्रेरित है, जो बाढ़ में बिस्तर पर गले लगे मरते हैं।
नीलामी में इडा का लिखा पत्र भी बिका
इसिडोर का शव बाद में मिला। यह घड़ी उनकी जेब में थी। इडा का शव कभी नहीं मिला। नीलामी में इडा का लिखा एक पत्र भी 1.31 लाख डॉलर में बिका, जिसमें उन्होंने जहाज की भव्यता का जिक्र किया था। पिछले साल इसी नीलामी घर ने एक अन्य टाइटैनिक घड़ी 1.9 मिलियन डॉलर में बेची थी। टाइटैनिक की वस्तुओं की मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ये न केवल इतिहास हैं, बल्कि मानवीय प्रेम और बलिदान की अमर गाथाएं हैं। इसिडोर-इडा की कहानी आज भी लाखों लोगों को भावुक करती है।
