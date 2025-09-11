Time for Muslim countries to unite against rogue Israel Pak Defence Minister provoking Muslim world why took INDIA name जब हम 5 गुना बड़े... भारत का नाम ले मुस्लिम देशों को उकसा रहे पाक के ये मंत्री, भूल बैठे जख्म और बेइज्जती, International Hindi News - Hindustan
आसिफ ने भारत के हाथों मई के पहले हफ्ते में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चले चार दिनों के सैन्य संघर्ष में अपनी नाकामी को छिपाते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने अपने से 5 गुना बड़े देश का सामना किया। इसलिए मुस्लिम देशों को एकजुट होना चाहिए।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 11 Sep 2025 01:11 PM
कतर की राजधानी दोहा में हमास के ठिकानों पर इजरायल के हमले से मुस्लिम जगत में खलबली मची हुई है। इस बीच पाकिस्तान ने भारत का नाम लेकर खाड़ी के मुस्लिम देशों को इजरायल के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया है। हालांकि, ऐसा करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ चार महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हाथों शिकस्त खाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई अपनी भारी बेइज्जती को भुला बैठे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की भद्द पिटने वाले वाकयातों को छिपाते हुए और मुस्लिम देशों को भड़काते हुए पाक रक्षा मंत्री ने कहा कि जब उनका देश आर्थिक नजरिए से अपने से पांच गुना ज्यादा शक्तिशाली देश से टकरा सकता है तो खाड़ी के देश इजरायल को सबक क्यों नहीं सिखा सकते?

ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम देशों को ललकारते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम देश दुष्ट राष्ट्र इजरायल के खिलाफ एकजुट हों। कतर पर इजरायली हमलों की आलोचना करते हुए आसिफ ने कहा कि तेल अवीव के प्रति तुष्टिकरण एक गलत नीति है। आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “अब समय आ गया है कि मुस्लिम देश एक दुष्ट राष्ट्र, इजरायल के खिलाफ एकजुट हों। हमारा एजेंडा मुस्लिम जगत से व्यापक रूप से निपटना और उनकी आर्थिक शक्ति को बेअसर करना है। यह सोचना मूर्खता है कि इजरायल के प्रति नरम रुख अपनाने से वे सुरक्षित रहेंगे।”

पाकिस्तान अपने से पाँच गुना बड़े भारत से टकराया

आसिफ ने अपने परमाणु प्रतिद्वंद्वी भारत के हाथों मई के पहले हफ्ते में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चले चार दिनों के सैन्य संघर्ष में अपनी नाकामी, पिटी भद्द और गहरे जख्म को छिपाते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने अपने से पाँच गुना बड़े देश का सामना किया और उसे सबक सिखाया। उन्होंने कहा, "आर्थिक रूप से कमज़ोर देश, लेकिन दृढ़ सरकार और अल्लाह की कसम, बहादुर पेशेवर सशस्त्र बलों के साथ, पाकिस्तान अपने से पाँच गुना बड़े भारत से टकराया।" हालांकि वो ये बताना भूल गए कि इसका क्या हश्र हुआ?

किन देशों पर पाक का निशाना?

बहरहाल, इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए आसिफ ने कहा कि मुस्लिम देशों को भी इजरायल से टकराना चाहिए। गौरतलब है कि खाड़ी के कुछ देश जैसे संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब और ओमान इजरायल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं। इन देशों को आगाह करते हुए पाक रक्षा मंत्री ने कहा कि इजरायल का एजेंडा मुस्लिम दुनिया को पूरी तरह से निपटाने और उनकी जो भी आर्थिक ताकत है, उसे बेअसर करने का है। हिजबुल्ला ने भी खाड़े देशों से एकजुट होने की अपील की है और कहा है कि अगर आज नहीं चेते तो इजरायल का अगला टारगेट अन्य मुस्लिम देश ही होंगे।

इजरायल ने 2100 KM दूर किए हमले

बता दें कि मंगलवार (9 सितंबर) को इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में 2100 किलोमीटर की दूरी पर हमास के ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की थी, जिसमें हमास के पांच सदस्यों के मारे जाने की खबर है। इजरायली हमले में मरने वालों में हमास के शीर्ष वार्ताकार खलील अल-हय्या का बेटा भी शामिल था। एक कतरी सुरक्षा अधिकारी की भी इस हमले में मौत हुई है। कतर ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है।

