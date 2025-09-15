अवैध प्रवासियों पर नरमी के दिन लद गए, US में भारतीय नागरिक की हत्या पर भड़के ट्रंप की दो टूक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक लहजे में कहा है कि उनके देश में अब अवैध प्रवासियों के प्रति नरम रुख अपनाने का समय अब खत्म हो गया है। पिछले हफ़्ते टेक्सास के डलास में एक क्यूबाई प्रवासी ने भारतीय नागरिक चंद्र नागमल्लैया की हत्या कर दी थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक लहजे में कहा है कि उनके देश में अब अवैध प्रवासियों के प्रति नरम रुख अपनाने का समय खत्म हो गया है। उनकी यह टिप्पणी एक भारतीय नागरिक की क्यूबाई नागरिक द्वारा हत्या किए जाने के बाद आई है। पिछले हफ़्ते टेक्सास के डलास में एक क्यूबाई प्रवासी ने भारतीय नागरिक चंद्र नागमल्लैया की हत्या कर दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उसी घटना पर ये प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाने का संकल्प लिया और कहा कि उनका प्रशासन उनके कार्यकाल में अवैध आप्रवासी अपराधियों के प्रति नरम नहीं रहेगा।

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा, “मुझे टेक्सास के डलास में एक सम्मानित व्यक्ति चंद्र नागमल्लैया की हत्या से जुड़ी भयावह खबर की जानकारी है, जिनकी उनकी पत्नी और बेटे के सामने, क्यूबा से आए एक अवैध विदेशी ने बेरहमी से हत्या कर दी, जिसे हमारे देश में कभी होना ही नहीं चाहिए था।”

जो बाइडन शासन को ठहराया जिम्मेदार ट्रम्प ने कहा कि आरोपी क्यूबाई अवैध प्रवासी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज को पहले भी भयानक अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिनमें बाल यौन शोषण, कार चोरी और झूठे कारावास शामिल हैं, लेकिन जो बाइडन के कार्यकाल में उसे हमारी मातृभूमि पर यूं ही छोड़ दिया गया क्योंकि क्यूबा ऐसे दुष्ट व्यक्ति को अपने देश में वापस नहीं लेना चाहता था।

ट्रंप बोले- निश्चिंत रहिए, इनके दिन अब लद गए ट्रंप ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, “निश्चिंत रहें, इन अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति नरम रुख अपनाने का वक्त अब ​​मेरे शासन में खत्म हो चुका है! होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम, अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी, बॉर्डर ज़ार टॉम होमन और मेरे प्रशासन के कई अन्य लोग, अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाने में अविश्वसनीय काम कर रहे हैं। यह अपराधी, जिसे हमने हिरासत में लिया है, उस पर कानून की पूरी हद तक मुकदमा चलाया जाएगा। उस पर प्रथम श्रेणी की हत्या का आरोप लगाया जाएगा!”