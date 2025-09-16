TikTok will not be banned in America Donald Trump will talk directly to Xi Jinping अमेरिका में बंद नहीं होगा टिकटॉक, हो गई लास्ट मिनट डील; अब शी जिनपिंग से बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़TikTok will not be banned in America Donald Trump will talk directly to Xi Jinping

अमेरिका में बंद नहीं होगा टिकटॉक, हो गई लास्ट मिनट डील; अब शी जिनपिंग से बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक को लेकर बात बन गई है। अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट ने कहा कि दोनों देशों में एक मसौदा समझौता हुआ है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप शी जिनपिंग से बात करके इसे अंतिम रूप देंगे। 

Ankit Ojha एपीTue, 16 Sep 2025 06:22 AM
share Share
Follow Us on
अमेरिका में बंद नहीं होगा टिकटॉक, हो गई लास्ट मिनट डील; अब शी जिनपिंग से बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका और चीन के बीच चल रही व्यापार वार्ता के बीच टिकटॉक को लेकर बड़ी डील होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को 17 सितंबर तक ही डेडलाइन दी थी। हालांकि डेडलाइन खत्म होते-होते टिकटॉक पर समझौता हो सकता है और यह अमेरिका में अगे भी चलता रहेगा। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच सहमति बन गई है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही इसे अंतिम रूप देना है।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने स्पेन में व्यापार वार्ता के बाद कहा कि लोकप्रिय सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक के स्वामित्व के लिए चीन और अमेरिका के बीच एक ड्राफ्ट समझौता हो गया है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच मैड्रिड में व्यापार वार्ता के पहले चरण के समापन के बादबेसेन्ट ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी प्रधानमंत्री शी चिनफिंग शुक्रवार को इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सौदे का उद्देश्य अमेरिकी स्वामित्व में बदलाव होगा।

बेसेंट ने कहा, "हम सौदे की व्यावसायिक शर्तों पर बात नहीं करेंगे। यह दो निजी पक्षों के बीच है। लेकिन व्यावसायिक शर्तों पर सहमति बन गई है।" इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट पर अपने एक पोस्ट में कहा था कि अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच बैठक अच्छी रही और उस एक ‘खास कंपनी’ के संबंध में सौदा हो गया है, जिसे हमारे देश के युवा बहुत हद तक बचाना चाहते थे।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया साइट पर अपने एक पोस्ट में कहा है कि अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच बैठक अच्छी रही और उस एक ‘खास कंपनी’ के संबंध में सौदा हो गया है, जिसे हमारे देश के युवा बहुत हद तक बचाना चाहते थे।रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने ‘टिकटॉक’ के भविष्य को लेकर बार-बार समय सीमा बढ़ाई है।

टिकटॉक पिछले एक दशक में ‘बाइट डांस’ द्वारा विकसित 100 से अधिक ऐप में से एक है। ‘बाइट डांस’ एक प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसकी स्थापना 2012 में चीनी उद्यमी झांग यिमिंग ने की थी और जिसका मुख्यालय बीजिंग के उत्तर-पश्चिमी हैडियन जिले में स्थित है।

वर्ष 2016 में, ‘बाइट डांस’ ने चीन में ‘डोउयिन’ नाम से एक ‘शॉर्ट-फॉर्म’ के वीडियो का मंच शुरू किया और उसके बाद टिकटॉक नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया। इसके बाद उसने अमेरिका और यूरोप में किशोरों के बीच लोकप्रिय लिप-सिंकिंग मंच म्युजिकल डॉट लाई को खरीद लिया और इसे टिकटॉक के साथ मिला दिया, जबकि इस ऐप को ‘डोउयिन’ से अलग रखा। कोविड-19 महामारी के समय लॉकडाउन के दौरान टिकटॉक को अधिक लोकप्रियता मिली, जब वायरल हुए छोटे नृत्य ऐप का मुख्य आधार बन गए।

टिकटॉक की सफलता के साथ-साथ चुनौतियां भी आईं। अमेरिकी अधिकारियों ने कंपनी की जड़ों और स्वामित्व को लेकर चिंताएं व्यक्त कीं, और चीन के उन कानूनों का हवाला दिया जिनके तहत चीनी कंपनियों को सरकार द्वारा मांगे गए डेटा को सौंपना अनिवार्य है। एक और चिंता उस मालिकाना एल्गोरिदम को लेकर थी, जो ऐप पर यूजर्स द्वारा देखी जाने वाली जानकारी को दिखाता है।

Tik Tok Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।