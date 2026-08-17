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पाकिस्तान में दिनदहाड़े 'टिकटॉक स्टार' की हत्या, तक्षशिला में बाइक सवार हमलावरों ने मारी गोली

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान
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Pakistan News Today: तक्षशिला में पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार शम्सू बीबी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर फायरिंग की, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई और 15 वर्षीय बहन गंभीर रूप से घायल हो गईं।

Pakistani TikTok Star Murder
पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार शम्सू बीबी ( फाइल )

पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है। तक्षशिला में पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार शम्सू बीबी (आयशा गिलामाना ) की बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जब वह अपने भाई-बहनों के साथ कार में सफर कर रही थीं, तब ही घटना को अंजाम दिया गया। अरब न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, गोलीबारी में शम्सू बीबी की मौत हो गई जबकि उनकी 15 वर्षीय बहन असीमा गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिसका इलाज चल रहा है।

परिवार ने क्या बताया?

पीड़ित के पिता 28 वर्षीय फजल साहिबजादा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि 14 अगस्त को उनकी बेटी को काशिफ उर्फ 'काशी' नाम के व्यक्ति का फोन आया, जिसने उन्हें तुरंत घर के बाहर आने को कहा। इसके बाद शम्सू बीबी, असीमा और भाई नैमतुल्लाह कार में निकल पड़े। बाद में साहिबजादा को सूचना मिली कि उनकी बेटी को गोली मार दी गई है और छोटी बेटी घायल है। वे टीएचक्यू अस्पताल तक्षशिला पहुंचे, जहां उन्होंने मोर्चरी में बेटी के शव की पहचान की।

भाई नैमतुल्लाह के अनुसार, पेट्रोल पंप के पास 30-35 साल के दो अज्ञात व्यक्तियों ने बाइक से उनकी कार पर गोलियां दागीं। एक गोली शम्सू बीबी के गले में लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। फायरिंग के कारण कार का नियंत्रण बिगड़ गया और वह दूसरी गाड़ी से टकरा गई, जिससे असीमा घायल हुईं।

टिकटॉक वीडियो बनाती थीं शम्सू बीबी

साहिबजादा ने शिकायत में कहा है कि मेरी बेटी शम्सू बीबी टिकटॉक वीडियो बनाती थीं और लगभग तीन-चार साल से ऐसा कर रही थीं। उनके करीब 13 लाख फॉलोअर्स हो गए थे। परिवार के अनुसार, उसकी मौत के बाद अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया। भाई रहमतुल्लाह ने बताया कि अकाउंट पर तीन से साढ़े तीन करोड़ से अधिक लाइक और दस लाख से अधिक फॉलोअर्स थे।

रहमतुल्लाह ने आगे बताया कि शम्सू बीबी का कौसर और जावेद उर्फ शाहीन नाम के दो व्यक्तियों के साथ वित्तीय लेन-देन था। पैसे वापस मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके खिलाफ उन्होंने इस्लामाबाद में शिकायत भी दर्ज कराई थी। साहिबजादा ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या इन्हीं लोगों या उनके इशारे पर अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई, जिसमें काशिफ उर्फ काशी की भी भूमिका हो सकती है, ताकि उसका पैसा हड़पा जा सके।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

साहिबजादा ने नामजद संदिग्धों और दो अज्ञात हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि बेटा नैमतुल्लाह हमलावरों की पहचान करा सकता है। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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