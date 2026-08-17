पाकिस्तान में दिनदहाड़े 'टिकटॉक स्टार' की हत्या, तक्षशिला में बाइक सवार हमलावरों ने मारी गोली

Pakistan News Today: तक्षशिला में पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार शम्सू बीबी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर फायरिंग की, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई और 15 वर्षीय बहन गंभीर रूप से घायल हो गईं।

पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है। तक्षशिला में पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार शम्सू बीबी (आयशा गिलामाना ) की बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जब वह अपने भाई-बहनों के साथ कार में सफर कर रही थीं, तब ही घटना को अंजाम दिया गया। अरब न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, गोलीबारी में शम्सू बीबी की मौत हो गई जबकि उनकी 15 वर्षीय बहन असीमा गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिसका इलाज चल रहा है।

परिवार ने क्या बताया? पीड़ित के पिता 28 वर्षीय फजल साहिबजादा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि 14 अगस्त को उनकी बेटी को काशिफ उर्फ 'काशी' नाम के व्यक्ति का फोन आया, जिसने उन्हें तुरंत घर के बाहर आने को कहा। इसके बाद शम्सू बीबी, असीमा और भाई नैमतुल्लाह कार में निकल पड़े। बाद में साहिबजादा को सूचना मिली कि उनकी बेटी को गोली मार दी गई है और छोटी बेटी घायल है। वे टीएचक्यू अस्पताल तक्षशिला पहुंचे, जहां उन्होंने मोर्चरी में बेटी के शव की पहचान की।

भाई नैमतुल्लाह के अनुसार, पेट्रोल पंप के पास 30-35 साल के दो अज्ञात व्यक्तियों ने बाइक से उनकी कार पर गोलियां दागीं। एक गोली शम्सू बीबी के गले में लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। फायरिंग के कारण कार का नियंत्रण बिगड़ गया और वह दूसरी गाड़ी से टकरा गई, जिससे असीमा घायल हुईं।

टिकटॉक वीडियो बनाती थीं शम्सू बीबी साहिबजादा ने शिकायत में कहा है कि मेरी बेटी शम्सू बीबी टिकटॉक वीडियो बनाती थीं और लगभग तीन-चार साल से ऐसा कर रही थीं। उनके करीब 13 लाख फॉलोअर्स हो गए थे। परिवार के अनुसार, उसकी मौत के बाद अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया। भाई रहमतुल्लाह ने बताया कि अकाउंट पर तीन से साढ़े तीन करोड़ से अधिक लाइक और दस लाख से अधिक फॉलोअर्स थे।

रहमतुल्लाह ने आगे बताया कि शम्सू बीबी का कौसर और जावेद उर्फ शाहीन नाम के दो व्यक्तियों के साथ वित्तीय लेन-देन था। पैसे वापस मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके खिलाफ उन्होंने इस्लामाबाद में शिकायत भी दर्ज कराई थी। साहिबजादा ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या इन्हीं लोगों या उनके इशारे पर अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई, जिसमें काशिफ उर्फ काशी की भी भूमिका हो सकती है, ताकि उसका पैसा हड़पा जा सके।