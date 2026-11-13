पाकिस्तान में टिकटॉक के लिए बना रहा था बाघिन के साथ वीडियो, चली गई युवक की जान- VIDEO
रिपोर्ट के मुताबिक, हमले के बाद तल्हा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बुधवार को उसकी दुखद मौत हो गई। टीनेजर की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए मुर्दाघर ले जाया गया है।
पाकिस्तान के लाहौर में एक प्राइवेट फार्म पर बाघिन के साथ टिकटॉक के लिए वीडियो बनाना एक युवक के लिए भारी पड़ गया। इसमें युवक की जान चली गई। मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित की पहचान 19 साल के तल्हा के तौर पर हुई है, जो कथित तौर पर पाकिस्तान के लाहौर इलाके के काहना शहर में साइट पर काम करता था। बताया जा रहा है कि जब बाघिन ने स्टाफ मेंबर पर हमला किया, तो उसे TikTok वीडियो के लिए पिंजरे से बाहर निकाला गया था।
रिपोर्ट के मुताबिक, हमले के बाद तल्हा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बुधवार को उसकी दुखद मौत हो गई। टीनेजर की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए मुर्दाघर ले जाया गया है। स्थानीय पुलिस ने फार्म के मालिक फैयाज और साथ ही एक TikTok स्टार नॉर्मन को गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि सोशल मीडिया वीडियो के लिए बाघिन को उसके पिंजरे से बाहर लाया गया था। 'द मिरर' की रिपोर्ट के मुताबिक, जानवर को फार्म पर एक ब्रीडिंग साइट पर रखा गया था।
पुलिस का आरोप है कि यह दावा करने की कोशिश की गई कि तल्हा पर कुत्ते ने हमला किया था। पुलिस अब यह देख रही है कि क्या साइट के पास बाघ रखने के लिए कानूनी परमिट थे और क्या सुरक्षा व्यवस्था का ठीक से पालन नहीं किया गया था। लाहौर पुलिस ने कहा, ''टिकटॉक का जुनून इंसान की जान से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता। किसी को भी शौक या मनोरंजन के नाम पर इंसान की जान खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तथ्यों को छिपाने की कोशिश और लापरवाही के हर पहलू की जांच की जाएगी।”
पुलिस ने आगे कहा कि सच छिपाने के लिए बाघिन के हमले को कुत्ते का हमला बताने की कोशिश की गई। हमला करने वाली बाघिन को वाइल्डलाइफ अधिकारियों को सौंप दिया गया है, जबकि बाघिन के मालिकाना हक के परमिट, सुरक्षा के इंतजाम और संभावित लापरवाही की जांच जारी है। इस घटना पर केस दर्ज कर लिया गया है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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