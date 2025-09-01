Tianjin Declaration Shanghai Cooperation Organisation SCO Pahalgam attack SCO समिट में भारत की चली, पहलगाम हमले की कड़ी निंदा; चीन का भी रहा मौन समर्थन, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Tianjin Declaration Shanghai Cooperation Organisation SCO Pahalgam attack

SCO समिट में भारत की चली, पहलगाम हमले की कड़ी निंदा; चीन का भी रहा मौन समर्थन

एससीओ के सदस्य देशों ने आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त न करने की बात दोहराई और इसे खत्म करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि आतंकी, अलगाववादी या उग्रवादी समूहों का इस्तेमाल स्वार्थ के लिए करना बिल्कुल गलत है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 11:44 AM
शंघाई सहयोग संगठन के समिट में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। समिट के साझा घोषणापत्र में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया गया है और उसकी तीखी निंदा की गई है। यही नहीं चीन ने इस बार अड़ंगा नहीं लगाया, जो अक्सर आतंकवाद के मामले में किसी प्रस्ताव पर पाकिस्तान की तरफदारी करता दिखता था। इस लिहाज से यह भारत के लिए बड़ी सफलता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बात की।

SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद ने सोमवार को तियानजिन घोषणापत्र जारी किया। इसमें 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। घोषणापत्र में कहा गया कि इस हमले में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। हमले के दोषियों, आयोजकों और प्रायोजकों को सजा दिलाने की बात पर भी जोर दिया गया। एससीओ देशों ने साफ कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ उनकी प्रतिबद्धता अटल है।

आतंकवाद को लेकर घोषणापत्र में क्या बातें

एससीओ के सदस्य देशों ने आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त न करने की बात दोहराई और इसे हर तरह से खत्म करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि आतंकी, अलगाववादी या उग्रवादी समूहों का इस्तेमाल स्वार्थ के लिए करना बिल्कुल गलत है। साथ ही, आतंकवाद से लड़ने में दोहरे मापदंड अपनाने की भी निंदा की गई। घोषणापत्र में सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने और सीमा पार आतंकियों की आवाजाही रोकने की अपील की गई है।

'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य'

घोषणापत्र का थीम 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' रहा। इसमें नई दिल्ली में 3-5 अप्रैल के बीच हुए 5वें एससीओ स्टार्टअप फोरम के नतीजों का स्वागत किया गया, जिसने विज्ञान और तकनीक में सहयोग बढ़ाने में मदद की। साथ ही, 21-22 मई को नई दिल्ली में हुए 20वें एससीओ थिंक टैंक फोरम का स्वागत किया गया। भारतीय विश्व मामलों की परिषद (ICWA) में एससीओ स्टडी सेंटर के सांस्कृतिक और मानवीय आदान-प्रदान में योगदान की भी सराहना हुई।

