SCO समिट में भारत की चली, पहलगाम हमले की कड़ी निंदा; चीन का भी रहा मौन समर्थन

शंघाई सहयोग संगठन के समिट में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। समिट के साझा घोषणापत्र में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया गया है और उसकी तीखी निंदा की गई है। यही नहीं चीन ने इस बार अड़ंगा नहीं लगाया, जो अक्सर आतंकवाद के मामले में किसी प्रस्ताव पर पाकिस्तान की तरफदारी करता दिखता था। इस लिहाज से यह भारत के लिए बड़ी सफलता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बात की।

SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद ने सोमवार को तियानजिन घोषणापत्र जारी किया। इसमें 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। घोषणापत्र में कहा गया कि इस हमले में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। हमले के दोषियों, आयोजकों और प्रायोजकों को सजा दिलाने की बात पर भी जोर दिया गया। एससीओ देशों ने साफ कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ उनकी प्रतिबद्धता अटल है।

आतंकवाद को लेकर घोषणापत्र में क्या बातें एससीओ के सदस्य देशों ने आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त न करने की बात दोहराई और इसे हर तरह से खत्म करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि आतंकी, अलगाववादी या उग्रवादी समूहों का इस्तेमाल स्वार्थ के लिए करना बिल्कुल गलत है। साथ ही, आतंकवाद से लड़ने में दोहरे मापदंड अपनाने की भी निंदा की गई। घोषणापत्र में सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने और सीमा पार आतंकियों की आवाजाही रोकने की अपील की गई है।