रूस और नाटो का तनाव एस्टोनिया के आकाश तक पहुंचा, NATO का दावा- आए थे 3 मिग-31 जेट

शुक्रवार को तीन रूसी लड़ाकू विमानों ने एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसके जवाब में नाटो के विमानों को तैनात करना पड़ा। ये विमान फिनलैंड की खाड़ी में वैन्डलू द्वीप के पास घुसे और करीब 12 मिनट तक वहां रहे।

रूस और नाटो देशों के बीच तनाव बना हुआ है। यह तनाव अब एस्टोनिया के आकाश तक पहुंच गया है। नाटो सदस्य देश एस्टोनिया ने शुक्रवार को दावा किया कि रूस के तीन MiG-31 लड़ाकू विमान उसके हवाई क्षेत्र में घुस आए और 12 मिनट तक वहां रहे। एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस त्साहकना ने इसे बेशर्मी की हद बताते हुए कहा कि यह रूस की सोची-समझी उकसावे की रणनीति है। उन्होंने बताया कि इस साल यह चौथा उल्लंघन है, लेकिन तीन जेट्स का एक साथ घुसना अब तक का सबसे खतरनाक मामला है।

हवाई क्षेत्र का उल्लंघन अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को तीन रूसी लड़ाकू विमानों ने एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसके जवाब में नाटो के विमानों को तैनात करना पड़ा। ये विमान फिनलैंड की खाड़ी में वैन्डलू द्वीप के पास घुसे और करीब 12 मिनट तक वहां रहे। इसके बाद नाटो के बाल्टिक एयर पुलिसिंग मिशन के तहत तैनात इतालवी वायु सेना के F-35 विमानों ने उन्हें रोका।

नाटो के एक प्रवक्ता ने कहा कि सुबह रूसी विमानों ने एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। नाटो ने तुरंत कार्रवाई की और रूसी विमानों को रोक लिया। एस्टोनिया के विदेश मंत्रालय ने बताया कि रूसी विमानों की कोई उड़ान योजना नहीं थी, उनके ट्रांसपोंडर बंद थे और वे हवाई यातायात सेवाओं से संपर्क में नहीं थे। इस घटना के बाद एस्टोनिया ने मास्को के प्रभारी राजदूत को तलब कर विरोध पत्र सौंपा।

रूस ने इस साल चार बार किया उल्लंघन विदेश मंत्री मार्गस त्साहकना ने कहा कि रूस ने इस साल चार बार एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने शुक्रवार की घटना को बेशर्मी की हद बताया। उन्होंने मजबूत अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की मांग करते हुए कहा कि रूस के लगातार सीमा उल्लंघन और बढ़ती आक्रामकता का जवाब राजनीतिक व आर्थिक दबाव बढ़ाकर देना चाहिए। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने भी इसकी निंदा की और इसे अत्यंत ख खतरनाक उकसावे वाली कार्रवाई बताया, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ेगा।