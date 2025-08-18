Three people were attacked in England criminals of Indian origin were caught with the help of dogs इंग्लैंड में तीन लोगों पर जानलेवा हमला, कुत्तों की मदद से पकड़े गए भारतीय मूल के अपराधी, International Hindi News - Hindustan
इंग्लैंड के वॉल्पर हैम्पटन में तीन लोगों पर निशाना बनाकर जानलेवा हमला किया गया है। इस घटना के आरोप में पुलिस ने खोजी कुत्तों की मदद से चार भारतीय मूल के लोगों को गिरफ्तार किया है। 

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 08:40 AM
इंग्लैंड के वॉल्परहैम्पटन में चार भारतीय मूल के लोगों को जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक शुक्रवार सुबह 6 बजे बिलस्टन के आर्बर ड्राइव पर कई लोगों के बीच में धारदार हथियारों से लड़ाई की खबर मिली थी। इसके बाद पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे। इस झगड़े में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक कार पूरी तरह से खून से लथपथ थी।

रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 3 लोगों को खोजी कुत्तों की मदद से हिरासत में लिया गया। इनमें से दो को जमानत दे दी गई है, जबकि चार लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस हमले के आरोपी चार लोगों की पहचान हरदीप सिंह (28), हरप्रीत सिंह (25), मुकेश कुमार (30) और लखविंदर सिंह (26) के रूप में हुई है। इन चारों को पुलिस कस्टडी में रखा गया है, रविवार को इनकी वॉल्पर हैम्पटन कोर्ट के सामने पेशी होगी।

इस हमले का एक वीडियो भी पुलिस के पास है, जिसमें 6 नकाबपोश लोग काली हुडी पहने हुए हैं। वह सफेद रंग की कार के पास आते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। हमले के दौरान वह कार के दरवाजों, खिड़की को तोड़ देते हैं और तीनों लोगों को बाहर निकाल कर बुरी तरह से पीटने लगते हैं।

एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपराधियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कई टीमों ने मिलकर काम किया। हमारी जांच बहुत तेजी से आगे बड़ी है, अभी तक की जांच के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह एक तयशुदा हमला था। पीड़ित लोगों किसी पुरानी रंजिश के तहत जानबूझकर निशाना बनाया गया था।

