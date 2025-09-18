दो पुरुष और एक महिला, ब्रिटेन में रहकर रूस के लिए कर रहे थे 'गुप्त' काम; पकड़ाए तो हुआ खुलासा
ब्रिटेन की आतंकवाद निरोधी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रूस के लिए जासूसी करने के संदेह में दक्षिण-पूर्वी इंग्लैंड में दो पुरुषों और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि तीनों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत, किसी विदेशी खुफिया सेवा की सहायता करने के शक में पकड़ा गया। पुलिस ने कहा कि संदिग्धों को सशर्त जमानत पर रिहा करने से पहले लंदन के एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया।
पुलिस के अनुसार, 41 वर्षीय पुरुष और 35 वर्षीय महिला को एक ही स्थान से गिरफ्तार किया गया, जबकि 46 वर्षीय एक अन्य पुरुष को दक्षिण-पूर्वी एसेक्स के ग्रेज क्षेत्र से पकड़ा गया। आतंकवाद निरोधक कमान के प्रमुख डोमिनिक मर्फी ने कहा कि विदेशी खुफिया सेवाओं द्वारा भर्ती किए जाने वाले 'प्रॉक्सी' लोगों की संख्या बढ़ रही है। मई में भी छह बुल्गारियाई लोगों को पूर्वी इंग्लैंड के समुद्र तटीय रिसॉर्ट ग्रेट यारमाउथ में एक पूर्व गेस्टहाउस में संचालित रूसी जासूसी सेल में उनकी भूमिका के लिए जेल भेजा गया था। रूसी अर्धसैनिक वैगनर समूह द्वारा भर्ती किए गए कुछ लोग यूक्रेन को संचार उपकरण सप्लाई करने वाले गोदाम पर आगजनी के हमले के लिए सजा का इंतजार कर रहे हैं।
पिछले साल ब्रिटेन के एमआई5 प्रमुख केन मैक्कलम ने चेतावनी दी थी कि रूस की खुफिया सेवा यूक्रेन का समर्थन करने के कारण ब्रिटेन में 'अराजकता' फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रूस ने ब्रिटिश धरती पर अपने कार्यों के लिए अपराधियों और निजी खुफिया एजेंसियों को नियुक्त किया है। मर्फी ने चेतावनी दी कि यदि यूके में किसी विदेशी राज्य की ओर से आपराधिक गतिविधि करने के लिए किसी से संपर्क किया जाता है या उसे ऐसा करने के लिए उकसाया जाता है, तो उसे दोबारा सोचना चाहिए।
