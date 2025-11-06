Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Three Muslims of Indian origin have dealt a major blow to Trump
भारतीय मूल के 3 मुसलमानों ने US में डोनाल्ड ट्रंप को दिया तगड़ा झटका, तीनों को जानें

भारतीय मूल के 3 मुसलमानों ने US में डोनाल्ड ट्रंप को दिया तगड़ा झटका, तीनों को जानें

संक्षेप: वर्जीनिया में गजाला हाशमी ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉन रीड को हराकर इतिहास रच दिया। वे वर्जीनिया में किसी भी राज्यव्यापी पद पर चुनी जाने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी और मुस्लिम महिला बनीं।

Thu, 6 Nov 2025 07:57 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को नवंबर 2024 में राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बड़ी राजनीतिक हार झेलनी पड़ी है। मंगलवार को हुए स्थानीय चुनावों में भारतीय मूल के तीन मुस्लिम नेताओं जोहरान ममदानी, गजाला हाशमी और आफताब पुरेवाल ने डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर बड़ी जीत दर्ज की है। इससे रिपब्लिकन पार्टी की रफ्तार को झटका लगा है। इन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही खुद हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनके समर्थन और प्रभाव से जुड़ी कई सीटों पर मतदाताओं ने ट्रंप की नीतियों को खारिज किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

न्यूयॉर्क सिटी में जोहरान ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। ट्रंप ने कुओमो को खुला समर्थन दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर ममदानी जीते तो फेडरल फंडिंग रोक दी जाएगी। 34 वर्षीय ममदानी की मां प्रसिद्ध फिल्मकार मीरा नायर हैं, जबकि उनके पिता मह्मूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उनका पैतृक संबंध गुजरात से है। ममदानी का जन्म युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ और वे सात साल की उम्र में न्यूयॉर्क सिटी आ गए थे। 2018 में उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिली। इस साल उन्होंने सीरियाई-अमेरिकी कलाकार रमा दुवाजी से शादी की। वे जनवरी 2026 में पदभार ग्रहण करेंगे।

गजाला हाशमी

वर्जीनिया में गजाला हाशमी ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉन रीड को हराकर इतिहास रच दिया। वे वर्जीनिया में किसी भी राज्यव्यापी पद पर चुनी जाने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी और मुस्लिम महिला बनीं। 1964 में हैदराबाद में जन्मी हाशमी बचपन में ही परिवार के साथ अमेरिका चली गई थीं। उनका पैतृक संबंध कराची (अब पाकिस्तान) से है। उन्होंने जॉर्जिया साउदर्न यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में बीए और एमोरी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है।

हाशमी पहले 2019 में राज्य सीनेट चुनाव जीतकर वर्जीनिया की राजनीति में उभरी थीं। इस बार उन्होंने दक्षिण एशियाई और प्रवासी समुदायों को जोड़कर अपनी जीत को सुनिश्चित किया।

आफताब पुरेवाल

43 वर्षीय आफताब पुरेवाल ने उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस के सौतेले भाई रिपब्लिकन उम्मीदवार कोरी बोमन को हराकर सिनसिनाटी के मेयर के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता। पुरेवाल का जन्म ओहायो में हुआ। उनके पिता पंजाबी मूल के हैं और मां तिब्बती शरणार्थी। वे 2021 में सिनसिनाटी के पहले एशियाई-अमेरिकी मेयर बने थे। कानून की पढ़ाई के बाद उन्होंने अमेरिकी न्याय विभाग और फिर प्रॉक्टर एंड गैंबल (P&G) में काम किया। 2016 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े।

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्जीनिया सहित कई राज्यों में आधे से ज्यादा मतदाताओं ने कहा कि उनका वोट ट्रंप की नीतियों के खिलाफ था। खासकर उनकी टैरिफ और इमिग्रेशन नीतियों से लोगों में असंतोष है।

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डेमोक्रेटिक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा, “जब हम दूरदर्शी, ईमानदार और लोगों के मुद्दों पर केंद्रित नेताओं के साथ खड़े होते हैं, तो जीत हमारी होती है। आगे का रास्ता लंबा है, लेकिन आज की रात ने भविष्य को थोड़ा और उजला कर दिया।”

इन जीतों ने न केवल डेमोक्रेटिक पार्टी में नई ऊर्जा भरी है, बल्कि 2026 के मिड-टर्म चुनावों और 2028 के राष्ट्रपति चुनावों की दिशा भी तय कर सकती हैं।

भारतीय मूल के इन तीन मुस्लिम नेताओं की सफलता ने अमेरिकी राजनीति में विविधता और समावेशन की नई मिसाल कायम की है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।