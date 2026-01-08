जिस रूसी टैंकर को US ने किया जब्त उसके क्रू में 3 भारतीय, सबसे अधिक रूस के 'दुश्मन'

संक्षेप: उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिकी तटरक्षक बल और विशेष बलों ने 7 जनवरी 2026 को रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर मैरिनेरा (बेला-1) को जब्त कर लिया। रूस टुडे के अनुसार टैंकर का चालक दल कुल 28 सदस्यीय था, जिसमें तीन भारतीय, दो रूसी, छह जॉर्जियाई और 17 यूक्रेनी नागरिक शामिल थे।

उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिकी तटरक्षक बल और विशेष बलों ने 7 जनवरी 2026 को रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर मैरिनेरा (बेला-1) को जब्त कर लिया। रूस टुडे के अनुसार टैंकर का चालक दल कुल 28 सदस्यीय था, जिसमें तीन भारतीय, दो रूसी, छह जॉर्जियाई और 17 यूक्रेनी नागरिक शामिल थे। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का घोर उल्लंघन बताते हुए अमेरिका की कड़ी निंदा की है और इसे 'नव-औपनिवेशवादी' नीति करार दिया। मॉस्को ने चालक दल के साथ मानवीय व्यवहार और रूसी नागरिकों की शीघ्र स्वदेश वापसी की मांग की है।

रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हम वाशिंगटन से अंतरराष्ट्रीय समुद्री नौवहन के मूलभूत मानदंडों और सिद्धांतों का अनुपालन फिर से शुरू करने तथा मैरिनेरा टैंकर और खुले समुद्र में कानून का पालन करने वाली गतिविधियों में लगे अन्य जहाजों के खिलाफ अपनी अवैध कार्रवाइयों को तुरंत बंद करने का आह्वान करते हैं। मॉस्को ने कहा कि वह अपने राष्ट्रीय 'प्रतिबंध कानून' के अमेरिकी संदर्भों को निराधार मानता है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा यह कहना कि मैरिनेरा जहाज पर कब्जा करना वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों पर वाशिंगटन का असीमित नियंत्रण स्थापित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, अत्यंत निंदनीय है। हम इस तरह की नव-औपनिवेशिक प्रवृत्तियों को पूरी तरह से खारिज करते हैं।

बयान में आगे कहा गया कि अमेरिका के साथ-साथ अन्य पश्चिमी देशों द्वारा एकतरफा प्रतिबंधात्मक उपाय अवैध हैं और अधिकार क्षेत्र स्थापित करने के प्रयासों को, और उससे भी बढ़कर, खुले समुद्र में जहाजों को जब्त करने के प्रयासों को उचित नहीं ठहरा सकते। वहीं, अपने चालक दल के साथ मानवीय और सम्मानजनक व्यवहार की मांग करते हुए बयान में कहा गया कि हम अपनी इस मांग को दोहराते हैं कि अमेरिका टैंकर के चालक दल में शामिल रूसी नागरिकों के साथ मानवीय और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करे, उनके अधिकारों और हितों का सख्ती से पालन करे तथा उनकी शीघ्र स्वदेश वापसी में कोई बाधा न डाले।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि मैरिनेरा, जिसे 24 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय कानून और रूसी विधि के अनुसार रूसी ध्वज के तहत यात्रा करने की अस्थायी अनुमति मिली थी, उत्तरी अटलांटिक में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र से शांतिपूर्वक गुजर रही थी और रूस के बंदरगाहों में से एक की ओर जा रही थी। अमेरिकी सरकार ने दावा किया कि उसे रूसी विदेश मंत्रालय सहित अन्य स्रोतों से जहाज के रूसी मूल और उसके नागरिक दर्जे के बारे में बार-बार विश्वसनीय जानकारी प्रदान की गई थी।