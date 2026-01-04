सोहाग, रब्बी और पलाश... बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की हत्या मामले में 3 गिरफ्तार

संक्षेप: Bangladesh News Today: बांग्लादेश में भड़की हिंसा की आग में लगातार अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच बांग्लादेश के शरियतपुर जिले में एक हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

बांग्लादेश में भड़की हिंसा की आग में लगातार अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच बांग्लादेश के शरियतपुर जिले में एक हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के विशेष बल, रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) ने शरियतपुर के एक फार्मेसी मालिक और बीकैश एजेंट खोकन दास (50) की हत्या के तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ढाका स्थित आरएबी-8 और खुफिया विंग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी कमांडर एएसपी शाहजहां के नेतृत्व में आरएबी-14, सीपीसी-2, किशोरगंज कैंप की एक टीम ने शनिवार रात लगभग एक बजे एक अभियान चलाया और किशोरगंज के बाजितपुर इलाके से सोहाग, रब्बी और पलाश नामक संदिग्धों को गिरफ्तार किया।

शरियतपुर के पुलिस अधीक्षक रौनक जहां ने बताया कि अपनी मृत्यु से पहले पीड़ित खोकन दास ने आरोपियों के नाम बताए थे। उन्होंने आगे बताया कि परेश दास के पुत्र खोकन दास एक दवा की दुकान के मालिक और बीकैश एजेंट थे। 31 दिसंबर 2025 की रात करीब 9:30 बजे, वह केहरभंगा बाजार में अपना कारोबार बंद करके घर लौट रहे थे। जब वह अपने घर के पास तिलाई इलाके में पहुंचे तो 3-4 अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से उस पर अचानक हमला कर दिया, जिससे उसे कई चोटें आईं और उसके पास मौजूद नकदी छीन ली गई।

उन्होंने आगे बताया कि पीड़ित द्वारा उनमें से कुछ को पहचान लेने का एहसास होने पर हमलावरों ने उसके शरीर और चेहरे पर पेट्रोल डालकर उसे जान से मारने की कोशिश में आग लगा दी। उसकी चीखें सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिससे हमलावर भाग निकले। बाद में स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल और झुलसे हुए खोकन दास को बचाया और उन्हें शरियतपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। बाद में इलाज के दौरान चोटों के कारण उनकी शनिवार को मृत्यु हो गई।