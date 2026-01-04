Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Three accused arrested in Khokon Das murder case Shariatpur Bangladesh
सोहाग, रब्बी और पलाश... बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की हत्या मामले में 3 गिरफ्तार

सोहाग, रब्बी और पलाश... बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की हत्या मामले में 3 गिरफ्तार

संक्षेप:

Bangladesh News Today: बांग्लादेश में भड़की हिंसा की आग में लगातार अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच बांग्लादेश के शरियतपुर जिले में एक हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

Jan 04, 2026 04:23 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश में भड़की हिंसा की आग में लगातार अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच बांग्लादेश के शरियतपुर जिले में एक हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के विशेष बल, रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) ने शरियतपुर के एक फार्मेसी मालिक और बीकैश एजेंट खोकन दास (50) की हत्या के तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ढाका स्थित आरएबी-8 और खुफिया विंग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी कमांडर एएसपी शाहजहां के नेतृत्व में आरएबी-14, सीपीसी-2, किशोरगंज कैंप की एक टीम ने शनिवार रात लगभग एक बजे एक अभियान चलाया और किशोरगंज के बाजितपुर इलाके से सोहाग, रब्बी और पलाश नामक संदिग्धों को गिरफ्तार किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शरियतपुर के पुलिस अधीक्षक रौनक जहां ने बताया कि अपनी मृत्यु से पहले पीड़ित खोकन दास ने आरोपियों के नाम बताए थे। उन्होंने आगे बताया कि परेश दास के पुत्र खोकन दास एक दवा की दुकान के मालिक और बीकैश एजेंट थे। 31 दिसंबर 2025 की रात करीब 9:30 बजे, वह केहरभंगा बाजार में अपना कारोबार बंद करके घर लौट रहे थे। जब वह अपने घर के पास तिलाई इलाके में पहुंचे तो 3-4 अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से उस पर अचानक हमला कर दिया, जिससे उसे कई चोटें आईं और उसके पास मौजूद नकदी छीन ली गई।

उन्होंने आगे बताया कि पीड़ित द्वारा उनमें से कुछ को पहचान लेने का एहसास होने पर हमलावरों ने उसके शरीर और चेहरे पर पेट्रोल डालकर उसे जान से मारने की कोशिश में आग लगा दी। उसकी चीखें सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिससे हमलावर भाग निकले। बाद में स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल और झुलसे हुए खोकन दास को बचाया और उन्हें शरियतपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। बाद में इलाज के दौरान चोटों के कारण उनकी शनिवार को मृत्यु हो गई।

पुलिस अधीक्षक ने आगे कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति स्थानीय स्तर पर गुंडों के रूप में जाने जाते हैं और कथित तौर पर मादक पदार्थों के सेवन में शामिल हैं। वहीं, खोकन दास के भतीजे प्रांतो दास ने बताया कि परिवार इस हत्या की उचित जांच और न्याय की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और पहचाने गए लोगों को बिना देरी किए गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Bangladesh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।