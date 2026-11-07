ट्रंप की जान को खतरा? वाइट हाउस के पास से धराया धमकी देने वाला क्रिमिनल; हथियार भी बरामद
रोनी क्रिनोस के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उसके खिलाफ बिना लाइसेंस के हथियार और राइफल रखने, खतरनाक हथियार रखने और वाहन की चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है। सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने वाशिंगटन डीसी में वाइट हाउस के बेहद करीब से वेनेजुएला के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने उसकी चुराई हुई कार से भारी मात्रा में असला-बारूद और तीन स्वचालित हथियार बरामद किए हैं। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) के अनुसार, घटना गुरुवार शाम की है।
सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर खड़ी एक कार में रोनी योर्ड्रिक्स गुआनिपा क्रिनोस नामक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में देखा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अधिकारियों को बताया कि उसे आवाजें सुनाई दे रही थीं जो उसे वाशिंगटन जाकर ट्रंप की हत्या करने के लिए कह रही थीं। अधिकारियों को जांच में पता चला कि वह कार चोरी की थी। तलाशी के दौरान कार के भीतर से एक AR-15-स्टाइल राइफल, एक Mac 10, एक Glock 43X पिस्तौल और दर्जनों कारतूस बरामद किए गए।
कई आरोपों में मामला दर्ज
रोनी क्रिनोस के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उसके खिलाफ बिना लाइसेंस के हथियार और राइफल रखने, खतरनाक हथियार रखने और वाहन की चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
सीक्रेट सर्विस के जवानों की सतर्कता
गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) ने उसके खिलाफ डिटेनर जारी किया है और वह फिलहाल यूएस मार्शल्स सर्विस की हिरासत में है। होमलैंड सिक्योरिटी सचिव मार्कवेन मुलिन ने सीक्रेट सर्विस के जवानों की सतर्कता की तारीफ करते हुए कहा, "हमारे बहादुर सीक्रेट सर्विस अधिकारियों की वजह से तीन हथियारों के साथ घूम रहा यह अवैध प्रवासी किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले ही लाइट हाउस के पास गिरफ्तार कर लिया गया। वह वेनेजुएला का एक अवैध अप्रवासी है जिसे हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए था।"
DHS के अनुसार, आरोपी मार्च 2024 में टेक्सस के रास्ते अमेरिका में अवैध रूप से घुसा था। बॉर्डर गश्ती दल ने उसे पकड़ा था लेकिन बाद में बाइडेन की सरकार के दौरान उसे रिहा कर दिया गया था। सीक्रेट सर्विस के निदेशक सीन कुरन ने कहा कि अधिकारियों ने अपनी पेशेवर ट्रेनिंग और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए एक संभावित बड़े खतरे को समय रहते टाल दिया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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