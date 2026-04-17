नाविकों की मौत, जहाजों पर खतरा हमें स्वीकार्य नहीं; होर्मुज के हालात पर भारत की दो टूक

भारत की तरफ से एम्बेसडर हरीश पी ने गुरुवार को कहा, 'भारत के लिए अपनी ऊर्जा और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिहाज से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होने वाला व्यापार बहुत जरूरी है। भारत इस बात पर गहरा दुख जताता है कि इस संघर्ष में व्यापारिक जहाजों को सैन्य हमलों का निशाना बनाया गया है।'

भारत ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर माल लाने वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही UN यानी संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि होर्मुज में आम नागरिकों की हत्या और माल लाने वाले जहाजों पर खतरे की स्थिति बने रहना स्वीकार्य नहीं है। भारतीय प्रतिनिधि ने अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करने और मिडिल ईस्ट में तनाव करने की अपील की है।

भारत की तरफ से एम्बेसडर हरीश पी ने गुरुवार को कहा, 'भारत के लिए अपनी ऊर्जा और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिहाज से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होने वाला व्यापार बहुत जरूरी है। भारत इस बात पर गहरा दुख जताता है कि इस संघर्ष में व्यापारिक जहाजों को सैन्य हमलों का निशाना बनाया गया है।' उन्होंने कहा, 'इस युद्ध के दौरान जहाजों पर काम करने वाले कई भारतीय नाविकों को अपनी कीमती जान गंवानी पड़ी है।'

हमलों की निंदा की उन्होंने कहा, 'हम इस बात को फिर से दोहराते हैं कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना, बेगुनाह नाविकों की जान खतरे में डालना या होर्मुज में जहाजों के आने-जाने और व्यापार में रुकावट पैदा करना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।' साथ ही कहा, 'इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। हम पुरजोर मांग करते हैं कि होर्मुज से जहाजों की सुरक्षित और बेरोकटोक आवाजाही और वैश्विक व्यापार को जल्द से जल्द फिर से शुरू किया जाए।'

शांति की अपील भारतीय प्रतिनिधि ने कहा, '28 फरवरी 2026 को ईरान और खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत ने इस पर गहरी चिंता जताई है। भारत ने सभी देशों से संयम बरतने, तनाव न बढ़ाने और आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है।' उन्होंने बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति बनाने की अपील की। उन्होंने कहा, 'हमने यह भी मांग की है कि सभी देशों की संप्रभुता और उनकी सीमाओं का सम्मान किया जाना चाहिए।'

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठी मांग चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची से कहा है कि होर्मुज को खोलने की मांग अंतरराष्ट्रीय समुदाय की तरफ से की गई है। वांग ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बात करते हुए इस बात पर जोर दिया कि एक ओर जहां ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और एक तटीय राज्य के रूप में उसके वैध अधिकारों के सम्मान की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर इस जलमार्ग से नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री सुरक्षा की गारंटी भी दी जानी चाहिए।