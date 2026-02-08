Hindustan Hindi News
इस्लामी ताकतें बढ़ीं, विद्रोह के बाद कैसे बदल रहा बांग्लादेश; चौंका देगी रिपोर्ट

संक्षेप:

बांग्लादेश में जुलाई 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह ने शेख हसीना की 15 वर्षों पुरानी सत्ताधारी सरकार को उखाड़ फेंका और देश में एक ऐतिहासिक राजनीतिक संक्रमण की शुरुआत की। हालांकि, बीआरएसी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट की नई रिपोर्ट हैरान करने वाली है।

Feb 08, 2026 07:25 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश में जुलाई 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह ने शेख हसीना की 15 वर्षों पुरानी सत्ताधारी सरकार को उखाड़ फेंका और देश में एक ऐतिहासिक राजनीतिक संक्रमण की शुरुआत की। हालांकि, बीआरएसी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट (BIGD) की नई रिपोर्ट 'विच्छेद, सुधार और लोकतंत्र की पुनर्कल्पना: संक्रमण की पीड़ा से निपटना' (Rupture, Reform, and Reimagining Democracy: Navigating the Agony of Transition) के अनुसार, इस विद्रोह के बाद कोई गहरा संरचनात्मक परिवर्तन नहीं आया, बल्कि राजनीतिक शून्यता में इस्लामी राजनीति का तेजी से उदय हुआ है। रिपोर्ट के लेखकों में से एक डॉ मिर्जा एम हसन ने निष्कर्षों की व्याख्या करते हुए कहा कि विद्रोह के बाद वह गहन संरचनात्मक बदलाव नहीं हुआ, जिसकी बहुत से लोगों को उम्मीद थी।

हसन ने कहा कि हमने सोचा था कि राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आएगा, पार्टी प्रणाली में, सुधारों में और अभिजात वर्ग की संरचना में बड़े बदलाव होंगे। एक नई अभिजात वर्ग संरचना, एक नया अभिजात तंत्र होना चाहिए था। ये सब होना चाहिए था, और साथ ही कानून का शासन भी कुछ हद तक स्थापित होना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। बल्कि, हमने एक अराजक स्थिति, अव्यवस्थित शासन, एक कमजोर अंतरिम सरकार देखी, जो भीड़तंत्र को नियंत्रित नहीं कर सकी और जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को बढ़ावा नहीं दे सकी। इसलिए, इस अर्थ में इसे एक बड़ा बदलाव कहना अतिशयोक्ति होगी। बल्कि, यह कुछ प्रकार के बदलाव थे। सत्ता परिवर्तन से कहीं अधिक, लेकिन उससे अधिक नहीं। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था। तो यही विद्रोह का परिणाम है।

हसन ने आगे कहा कि दमनकारी शासन के पतन के बाद उत्पन्न राजनीतिक शून्य ने पहले दबाए गए इस्लामी समूहों को प्रमुखता हासिल करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, अत्यंत दमनकारी शासन के उखाड़ फेंकने के बाद, हमें उससे मुक्ति मिली। इससे एक अवसर मिला। और इसका लाभ उठाते हुए, विभिन्न पूर्व में दमित इस्लामी राजनीतिक दलों और इस्लामी नागरिक समाजों ने अपनी पकड़ मजबूत की और वे बहुत प्रमुख हो गए। हमने विचारधारा में एक बदलाव देखा है। पिछले कई दशकों से विचारधारा मूलतः मध्य-दक्षिणपंथी थी, जिसमें अवामी लीग, बीएनपी और जेपी (जातीय पार्टी) शामिल थीं। उनकी यही विचारधारा थी। लेकिन इस्लामी राजनीति, राजनीतिक इस्लाम और विशेष रूप से जमात के उदय के साथ यह विचारधारा बदल गई है। हमने दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर एक जबरदस्त बदलाव देखा है, और दक्षिणपंथी विचारधारा को ही जीत मिली है। इसलिए विद्रोह के बाद हम इसी वैचारिक बदलाव को देख रहे हैं।

बीआरएसी विश्वविद्यालय में सलाहकार और संकाय सदस्य रहे हसन ने चेतावनी दी कि राजनीतिक इस्लाम के उदय का असर बांग्लादेश में महिलाओं पर असमान रूप से पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल, खासकर महिलाएं, अल्पसंख्यकों की बात करें तो, मुझे लगता है कि दक्षिणपंथी उन्हें बर्दाश्त कर सकते हैं, उन्हें आत्मसात कर सकते हैं क्योंकि वे कोई बड़ा खतरा नहीं हैं। लेकिन महिलाओं को अनुशासित करने के मामले में, राजनीतिक इस्लाम के उदय के साथ कई बुरी चीजें सामने आएंगी, जब तक कि भविष्य की कोई राजनीतिक पार्टी, चाहे वह बीएनपी हो या जमात, इसे ठीक से संभाल न ले। लेकिन बदलाव जरूर आएगा। इसलिए यह पहली बार है जब बांग्लादेश में किसी तरह का औपचारिक और अनौपचारिक इस्लामी शासन देखने को मिलेगा, और इससे महिलाओं के लिए कुछ समस्याएं पैदा होंगी। यही यहां की दुखद कहानी है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

