इस्लामी ताकतें बढ़ीं, विद्रोह के बाद कैसे बदल रहा बांग्लादेश; चौंका देगी रिपोर्ट

बांग्लादेश में जुलाई 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह ने शेख हसीना की 15 वर्षों पुरानी सत्ताधारी सरकार को उखाड़ फेंका और देश में एक ऐतिहासिक राजनीतिक संक्रमण की शुरुआत की। हालांकि, बीआरएसी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट (BIGD) की नई रिपोर्ट 'विच्छेद, सुधार और लोकतंत्र की पुनर्कल्पना: संक्रमण की पीड़ा से निपटना' (Rupture, Reform, and Reimagining Democracy: Navigating the Agony of Transition) के अनुसार, इस विद्रोह के बाद कोई गहरा संरचनात्मक परिवर्तन नहीं आया, बल्कि राजनीतिक शून्यता में इस्लामी राजनीति का तेजी से उदय हुआ है। रिपोर्ट के लेखकों में से एक डॉ मिर्जा एम हसन ने निष्कर्षों की व्याख्या करते हुए कहा कि विद्रोह के बाद वह गहन संरचनात्मक बदलाव नहीं हुआ, जिसकी बहुत से लोगों को उम्मीद थी।

हसन ने कहा कि हमने सोचा था कि राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आएगा, पार्टी प्रणाली में, सुधारों में और अभिजात वर्ग की संरचना में बड़े बदलाव होंगे। एक नई अभिजात वर्ग संरचना, एक नया अभिजात तंत्र होना चाहिए था। ये सब होना चाहिए था, और साथ ही कानून का शासन भी कुछ हद तक स्थापित होना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। बल्कि, हमने एक अराजक स्थिति, अव्यवस्थित शासन, एक कमजोर अंतरिम सरकार देखी, जो भीड़तंत्र को नियंत्रित नहीं कर सकी और जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को बढ़ावा नहीं दे सकी। इसलिए, इस अर्थ में इसे एक बड़ा बदलाव कहना अतिशयोक्ति होगी। बल्कि, यह कुछ प्रकार के बदलाव थे। सत्ता परिवर्तन से कहीं अधिक, लेकिन उससे अधिक नहीं। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था। तो यही विद्रोह का परिणाम है।

हसन ने आगे कहा कि दमनकारी शासन के पतन के बाद उत्पन्न राजनीतिक शून्य ने पहले दबाए गए इस्लामी समूहों को प्रमुखता हासिल करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, अत्यंत दमनकारी शासन के उखाड़ फेंकने के बाद, हमें उससे मुक्ति मिली। इससे एक अवसर मिला। और इसका लाभ उठाते हुए, विभिन्न पूर्व में दमित इस्लामी राजनीतिक दलों और इस्लामी नागरिक समाजों ने अपनी पकड़ मजबूत की और वे बहुत प्रमुख हो गए। हमने विचारधारा में एक बदलाव देखा है। पिछले कई दशकों से विचारधारा मूलतः मध्य-दक्षिणपंथी थी, जिसमें अवामी लीग, बीएनपी और जेपी (जातीय पार्टी) शामिल थीं। उनकी यही विचारधारा थी। लेकिन इस्लामी राजनीति, राजनीतिक इस्लाम और विशेष रूप से जमात के उदय के साथ यह विचारधारा बदल गई है। हमने दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर एक जबरदस्त बदलाव देखा है, और दक्षिणपंथी विचारधारा को ही जीत मिली है। इसलिए विद्रोह के बाद हम इसी वैचारिक बदलाव को देख रहे हैं।