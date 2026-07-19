किसी भी पल बमबारी का खतरा; ट्रंप के दूत से बातचीत में ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा?
अराघची की विटकॉफ के साथ बातचीत रुक-रुक कर होती रही है। एक रूसी न्यूज चैनल द्वारा शेयर किए गए ईरानी आउटलेट मेहर न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में, अराघची ने यह भी कहा कि तेहरान वेनेजुएला की तरह नहीं झुकेगा।
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। दोनों एक-दूसरे पर वार-पलटवार कर रहे हैं। इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताया है कि जब वह और तेहरान के दूसरे अधिकारी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ के साथ बातचीत कर रहे थे, तब भी माहौल कितना खराब था। उन्होंने कहा कि उन्होंने बातचीत के दौरान विटकॉफ से पूछा कि क्या वह कभी ऐसी बातचीत में बैठे हैं जिसमें किसी भी पल बमबारी होने का खतरा हो। यह साफ नहीं था कि वह बातचीत के किस हिस्से या जगह की बात कर रहे थे।
पिछले साल की न्यूक्लियर बातचीत के दौरान जब से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, तब से अराघची की विटकॉफ के साथ बातचीत रुक-रुक कर होती रही है। एक रूसी न्यूज चैनल द्वारा शेयर किए गए ईरानी आउटलेट मेहर न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में, अराघची ने यह भी कहा कि तेहरान वेनेजुएला की तरह नहीं झुकेगा। बता दें कि वेनेजुएला में घुसकर अमेरिका ने उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया था और वापस अपने यहां ले गए थे।
अराघची और विटकॉफ कई बार बातचीत के लिए बैठ चुके हैं। अप्रैल में भी, अराघची ने पाकिस्तानी अधिकारियों की मध्यस्थता में विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ एक तय मीटिंग के लिए इस्लामाबाद, मस्कट और मॉस्को का दौरा किया। इन फॉर्मल राउंड के अलावा, दोनों ने डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज का एक पैरेलल चैनल बनाए रखा है।
ईरान का अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमला
अमेरिका ने रविवार को ईरान में हवाई हमले किए। वहीं ईरान की ओर से जॉर्डन की तरफ दागी गई मिसाइल के कारण संघर्ष के पड़ोसी देश इजराइल तक फैलने का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने कहा कि ताजा हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड को निशाना बनाया गया और यह कार्रवाई जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए की गई। पिछले महीने हुए अस्थायी समझौते के विफल होने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुई सैन्य झड़पों से संघर्ष और तेज हो गया है।
अमेरिका ने ईरान के पुलों, बिजली प्रतिष्ठानों को बनाया है निशाना
यह अभियान अब दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। इसकी शुरुआत होर्मुज पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष से हुई थी। अमेरिका ने ईरान में पुलों, बिजली प्रतिष्ठानों और अन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया है, जबकि तेहरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले करके जवाबी कार्रवाई की है। कुवैत, जॉर्डन और बहरीन ने रविवार सुबह फिर से अपनी वायु रक्षा प्रणालियां सक्रिय कर दीं और ईरानी ड्रोन तथा मिसाइल के आने की चेतावनी जारी की। इजराइल ने चेतावनी दी कि संघर्ष दोबारा शुरू होने के बाद जॉर्डन की ओर दागी गई ईरानी मिसाइल पहली बार उसके क्षेत्र में गिर सकती है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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