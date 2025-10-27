Hindustan Hindi News
अमेरिकी तटों के हजारों रहस्यमई UFOs दिखने से सनसनी, विशेषज्ञों की क्या चेतावनी?

संक्षेप: अमेरिका के पास समुद्री तटों में हजारों UFOs जैसी आकृति डिटेक्ट किए जाने के बाद से कई देशों में हलचल है। पूर्व नेवी एडमिरल ने इस तरह की रिपोर्ट्स पर चिंता जताई है। उन्होंने सावधान रहने की चेतावनी भी दी है।

Mon, 27 Oct 2025 08:41 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के तटीय इलाकों के पास हाल के दिनों में रहस्यमई UFOs की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कई रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें सामने आने के बाद अब देश के वैज्ञानिक से लेकर सेना के अधिकारी तक लोगों को सावधान कर रहे हैं। Wion की एक रिपोर्ट में यूएफओ ट्रैक करने वाले एक पॉपुलर ऐप ‘Enigma’ के हवाले से बताया गया कि अब तक हजारों रिपोर्ट दर्ज की गई हैं जिनमें ऐसे अनजान ऑब्जेक्ट्स को देखा गया है जो बिना किसी निशान के समुद्र में उतरते या वहां से ऊपर उठते नजर आते हैं।

2022 से अब तक 30,000 से ज्यादा अनजान उड़नतश्तरियों के पानी के ऊपर उड़ने या पानी में उतरने जैसी घटनाओं का डेटा दर्ज किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक नए एनालिसिस में एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। बीते अगस्त से इन घटनाओं में और बढ़ोतरी हुई है और ऐसी 9,000 से ज्यादा घटनाएं ऐसी दर्ज की गईं जिनमें अमेरिका के समुद्र तटों या बड़े वाटर बॉडीज से 10 मील के भीतर इन UFOs को देखा गया।

बताया जा रहा है कि लगभग 150 मामलों में लोगों ने ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे जो पानी के ऊपर मंडरा रहे थे या अचानक उसमें गायब हो गए। हालांकि कई बार यूएफओ देखे जाने की घटनाओं को गलत पहचान या नजर के धोखे के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन अब इन मामलों की संख्या और पैटर्न को देखकर विशेषज्ञ भी हैरान हैं।

अमेरिकी नौसेना के सेवानिवृत्त रियर एडमिरल टिम गालौडेट ने चेतावनी दी है कि इन घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए कहा कि अब ये मामले बेहद गंभीर हैं और इन पर ध्यान देने लायक हैं। उन्होंने Sol Foundation के लिए लिखे गए अपनी रिपोर्ट में कहा, “अगर ऐसे अनजान ऑब्जेक्ट्स, जिनकी क्षमताएं समझ से बाहर हैं, अमेरिकी जलक्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और रक्षा विभाग (DOD) इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहा, तो यह साफ संकेत है कि सरकार इन ऑल-डोमेन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में सारी जानकारी साझा नहीं कर रही।” एडमिरल गालौडेट ने यह भी कहा कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हवा और समुद्र दोनों में बिना रुके या टकराए आ-जा सकते हैं, वे दुनिया बदल देने वाले प्रभाव रखते हैं।

