अमेरिकी तटों के हजारों रहस्यमई UFOs दिखने से सनसनी, विशेषज्ञों की क्या चेतावनी?

संक्षेप: अमेरिका के पास समुद्री तटों में हजारों UFOs जैसी आकृति डिटेक्ट किए जाने के बाद से कई देशों में हलचल है। पूर्व नेवी एडमिरल ने इस तरह की रिपोर्ट्स पर चिंता जताई है। उन्होंने सावधान रहने की चेतावनी भी दी है।

अमेरिका के तटीय इलाकों के पास हाल के दिनों में रहस्यमई UFOs की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कई रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें सामने आने के बाद अब देश के वैज्ञानिक से लेकर सेना के अधिकारी तक लोगों को सावधान कर रहे हैं। Wion की एक रिपोर्ट में यूएफओ ट्रैक करने वाले एक पॉपुलर ऐप ‘Enigma’ के हवाले से बताया गया कि अब तक हजारों रिपोर्ट दर्ज की गई हैं जिनमें ऐसे अनजान ऑब्जेक्ट्स को देखा गया है जो बिना किसी निशान के समुद्र में उतरते या वहां से ऊपर उठते नजर आते हैं।

2022 से अब तक 30,000 से ज्यादा अनजान उड़नतश्तरियों के पानी के ऊपर उड़ने या पानी में उतरने जैसी घटनाओं का डेटा दर्ज किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक नए एनालिसिस में एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। बीते अगस्त से इन घटनाओं में और बढ़ोतरी हुई है और ऐसी 9,000 से ज्यादा घटनाएं ऐसी दर्ज की गईं जिनमें अमेरिका के समुद्र तटों या बड़े वाटर बॉडीज से 10 मील के भीतर इन UFOs को देखा गया।

बताया जा रहा है कि लगभग 150 मामलों में लोगों ने ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे जो पानी के ऊपर मंडरा रहे थे या अचानक उसमें गायब हो गए। हालांकि कई बार यूएफओ देखे जाने की घटनाओं को गलत पहचान या नजर के धोखे के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन अब इन मामलों की संख्या और पैटर्न को देखकर विशेषज्ञ भी हैरान हैं।