अमेरिका में बर्फीले तूफान से हाहाकार; भारी नुकसान और बिजली गुल, 10 हजार उड़ानें रद्द

अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से वीकेंड के दौरान करीब 10,000 उड़ानें रद्द कर दी गईं। तूफान की वजह से देश के अधिकांश हिस्सों में भारी तबाही होने की आशंका है और कई दिनों तक बिजली गुल रहने और प्रमुख सड़कों पर यातायात बाधित होने का खतरा पैदा हो गया है। राष्ट्रीय मौसम सेवा केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, न्यू मैक्सिको से लेकर न्यू इंग्लैंड तक लगभग 14 करोड़ लोगों के शीतकालीन तूफान से प्रभावित होने की आशंका है। पूर्वी टेक्सास से उत्तरी कैरोलिना तक के क्षेत्र में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि विशेष रूप से बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों में होने वाला नुकसान तूफान के बराबर हो सकता है। फोर्ट वर्थ स्थित राष्ट्रीय मौसम सेवा केंद्र ने बताया कि शनिवार को उत्तरी टेक्सास में रात भर बर्फबारी हुई।

राष्ट्रीय मौसम सेवा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में बताया, ‘क्षेत्र में खतरनाक रूप से ठंडी हवाएं चल रही हैं और यह स्थिति सोमवार तक बनी रहेगी।’ अगले कुछ दिनों तक रात का तापमान ज्यादातर एक अंकों में रहेगा और हवा में ठंडक की वजह से प्रभाव शून्य से 24 डिग्री सेल्सियस नीचे तक महसूस हो सकती है। ओकलाहोमा में बर्फ और ओले गिरना जारी है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि दक्षिण से गुजरने के बाद, तूफान के उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने की आशंका है, जिससे वाशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क और बोस्टन तक लगभग एक फुट या 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी होने की संभावना है। उसने बताया कि कई दिनों की भारी बर्फबारी के बाद, ग्रामीण लुईस काउंटी और न्यूयॉर्क के अन्य उत्तरी हिस्सों में भोर से ठीक पहले तापमान शून्य से 34 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया।