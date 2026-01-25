Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Thousands of flights canceled as major winter storm moves across America
अमेरिका में बर्फीले तूफान से हाहाकार; भारी नुकसान और बिजली गुल, 10 हजार उड़ानें रद्द

अमेरिका में बर्फीले तूफान से हाहाकार; भारी नुकसान और बिजली गुल, 10 हजार उड़ानें रद्द

संक्षेप:

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि विशेष रूप से बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों में होने वाला नुकसान तूफान के बराबर हो सकता है। फोर्ट वर्थ स्थित राष्ट्रीय मौसम सेवा केंद्र ने बताया कि शनिवार को उत्तरी टेक्सास में रात भर बर्फबारी हुई, जो अभी जारी रहेगी।

Jan 25, 2026 08:57 am ISTNiteesh Kumar भाषा
अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से वीकेंड के दौरान करीब 10,000 उड़ानें रद्द कर दी गईं। तूफान की वजह से देश के अधिकांश हिस्सों में भारी तबाही होने की आशंका है और कई दिनों तक बिजली गुल रहने और प्रमुख सड़कों पर यातायात बाधित होने का खतरा पैदा हो गया है। राष्ट्रीय मौसम सेवा केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, न्यू मैक्सिको से लेकर न्यू इंग्लैंड तक लगभग 14 करोड़ लोगों के शीतकालीन तूफान से प्रभावित होने की आशंका है। पूर्वी टेक्सास से उत्तरी कैरोलिना तक के क्षेत्र में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि विशेष रूप से बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों में होने वाला नुकसान तूफान के बराबर हो सकता है। फोर्ट वर्थ स्थित राष्ट्रीय मौसम सेवा केंद्र ने बताया कि शनिवार को उत्तरी टेक्सास में रात भर बर्फबारी हुई।

राष्ट्रीय मौसम सेवा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में बताया, ‘क्षेत्र में खतरनाक रूप से ठंडी हवाएं चल रही हैं और यह स्थिति सोमवार तक बनी रहेगी।’ अगले कुछ दिनों तक रात का तापमान ज्यादातर एक अंकों में रहेगा और हवा में ठंडक की वजह से प्रभाव शून्य से 24 डिग्री सेल्सियस नीचे तक महसूस हो सकती है। ओकलाहोमा में बर्फ और ओले गिरना जारी है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि दक्षिण से गुजरने के बाद, तूफान के उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने की आशंका है, जिससे वाशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क और बोस्टन तक लगभग एक फुट या 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी होने की संभावना है। उसने बताया कि कई दिनों की भारी बर्फबारी के बाद, ग्रामीण लुईस काउंटी और न्यूयॉर्क के अन्य उत्तरी हिस्सों में भोर से ठीक पहले तापमान शून्य से 34 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया।

तूफानी मौसम को लेकर चेतावनी जारी

अमेरिका के एक दर्जन से अधिक राज्यों के गवर्नर ने आने वाले तूफानी मौसम को लेकर चेतावनी जारी की, आपातकाल की घोषणा की या लोगों से घर में ही रहने की अपील की। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने एक्स पर कहा कि राज्य का परिवहन विभाग सड़कों से बर्फ हटाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए लोग यथासंभव घर पर ही रहें। उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइटअवेयर के अनुसार, शनिवार को 3,800 से अधिक उड़ानों में देरी हुईं या उन्हें रद्द करना पड़ा। इसी प्रकार रविवार के लिए लगभग 7,000 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अमेरिका की संघीय सरकार ने संभावित आपात स्थिति के लिए करीब 30 खोज और बचाव दल तैयार रखे हैं। संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के अनुसार, अधिकारियों ने तूफान के संभावित क्षेत्र में 70 लाख से अधिक भोजन सामग्री, छह लाख कंबल और 300 जनरेटर उपलब्ध कराए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन स्थिति से निपटने के लिए राज्य और स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है।

