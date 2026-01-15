Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़This time target wont be missed Irani TV issues terrifying threat to Trump even showing an old picture
इस बार गोली निशाने से नहीं चूकेगी; ईरानी TV की ट्रंप को खौफनाक धमकी, पुरानी तस्वीर दिखाई

इस बार गोली निशाने से नहीं चूकेगी; ईरानी TV की ट्रंप को खौफनाक धमकी, पुरानी तस्वीर दिखाई

संक्षेप:

गौरतलब है कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप के कान को छूते हुए गोली निकल गई थी। ईरानी टीवी ने उसी घटना का संदर्भ देते हुए यह संकेत दिया है कि इस बार अंजाम अलग होगा।

Jan 15, 2026 06:40 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पश्चिम एशिया में पहले से ही सुलग रही चिंगारी अब एक बड़े धमाके की ओर बढ़ रही है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी धमकी देते हुए एक वीडियो प्रसारित किया है। इस प्रसारण में जुलाई 2024 की बटलर (पेंसिल्वेनिया) रैली की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है, जहां ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था। टीवी स्क्रीन पर ट्रंप की घायल तस्वीर के साथ एक खौफनाक संदेश लिखा था, "इस बार गोली निशाने से नहीं चूकेगी।"

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यह धमकी ऐसे समय में आई है जब कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, बाद में उन्होंने ऐसी किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप के कान को छूते हुए गोली निकल गई थी। ईरानी टीवी ने उसी घटना का संदर्भ देते हुए यह संकेत दिया है कि इस बार अंजाम अलग होगा। हालांकि, ईरानी अधिकारियों की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

ट्रंप की दोटूक चेतावनी

डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 'सीबीएस न्यूज' को दिए एक इंटरव्यू में तेहरान को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हो रहे दमन और फांसी की खबरों पर ट्रंप ने कहा, "अगर उन्होंने प्रदर्शनकारियों को फांसी दी तो हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। जब वे हजारों लोगों को मारना शुरू करते हैं और अब फांसी की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि उनके लिए यह कैसे काम करता है।" ईरान ने इन बयानों को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और सैन्य कार्रवाई का बहाना करार दिया है।

क्षेत्र में युद्ध की आशंकाएं उस वक्त और गहरा गईं जब यह खबरें आईं कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने सबसे बड़े सैन्य ठिकाने, कतर स्थित अल उदेद एयर बेस से अपनी सेना और साजो-सामान को दूसरी जगह शिफ्ट करना शुरू कर दिया है।

ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जून 2025 में अल उदेद बेस पर हुए ईरानी मिसाइल हमले का जिक्र करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने हमला किया, तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है।

ईरान के भीतर सुलगती आग

ईरान इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। दिसंबर 2025 से शुरू हुए प्रदर्शनों ने अब पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। ईरानी मुद्रा 'रियाल' अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, अब तक 2,600 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। लगभग 18,400 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

बीते बुधवार को ईरान सरकार ने 100 सुरक्षाकर्मियों का सामूहिक अंतिम संस्कार आयोजित किया, जो इन झड़पों में मारे गए थे। इसमें हजारों की भीड़ ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की तस्वीरें लहराते हुए पश्चिमी हस्तक्षेप के खिलाफ नारेबाजी की।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।