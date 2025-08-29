यह हमारा युद्ध नहीं है, हमें उकसाना बंद करो; यूक्रेन से भिड़ा एक और पड़ोसी देश, गाली-गलौज पर उतरे

हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देश, जो रूस के साथ ऊर्जा संबंध बनाए रखना चाहते हैं वे यूक्रेन के साथ तनाव का सामना कर रहे हैं। यह तनाव यूरोप में एक नई भू-राजनीतिक दरार को जन्म दे सकता है।

युद्धग्रस्त यूक्रेन और उसके पड़ोसी देश हंगरी के बीच तनाव एक बार फिर नए स्तर पर पहुंच गया है। हंगरी ने यूक्रेन पर द्रुज्बा तेल पाइपलाइन को नष्ट करने का आरोप लगाया है। इसी पाइपलाइन के जरिए रूस से हंगरी के लिए सीधे तेल की सप्लाई होती है और यह हंगरी की ऊर्जा जरूरत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने यूक्रेन पर निशाना साधते हुए कहा कि वह जबरन वसूली, धमकियों और तटस्थ रहने वाले देशों को समर्थन देने के लिए मजबूर करने हेतु ईंधन एवं ऊर्जा के मार्गों पर बमबारी करके यूरोपीय संघ में प्रवेश नहीं कर सकता।

प्रधानमंत्री ओरबान ने यूक्रेनी सेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह उनके देश की ऊर्जा सुरक्षा पर जानबूझकर किया गया हमला था। उन्होंने कहा, “क्योंकि हम यूक्रेन की यूरोपीय संघ की सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं।” इस पूरे घटनाक्रम के बीच हंगरी की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे गाली-गलौज तक की नौबत आ गई। दरअसल हंगरी ने यूक्रेनी सेना के कई अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके जवाब में यूक्रेनी सेना के कमांडर ने हंगरी को गाली दी है।

हंगरी ने क्या प्रतिबंध लगाए? हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिज्जार्टो ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "द्रुज्बा तेल पाइपलाइन पर यूक्रेन के हालिया हमले के जवाब में, हंगरी सरकार ने जिम्मेदार सैन्य इकाई के कमांडर को हंगरी और पूरे शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। यह हंगरी की संप्रभुता पर हमला था, जिसने हमारी ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया और हमारे सामरिक भंडारों के इस्तेमाल को लगभग मजबूर कर दिया। यूक्रेन अच्छी तरह जानता है कि द्रुज्बा पाइपलाइन हंगरी और स्लोवाकिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है और इस तरह के हमले रूस से कहीं ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जो कोई भी हमारी ऊर्जा सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है, उसे परिणाम भुगतने होंगे।"

इसके जवाब में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने लिखा, "आतंकवादी देश रूस के क्रूर हमले के बाद यह पोस्ट करना कितनी बेशर्मी की बात है। पीटर, अगर रूसी पाइपलाइन आपके लिए आज सुबह रूस द्वारा मारे गए यूक्रेनी बच्चों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो यह नैतिक पतन है। हंगरी इतिहास के गलत साइड पर खड़ा है। हम भी वैसा ही कदम उठाएंगे।"

यूक्रेनी विदेश मंत्री के जवाब में हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिज्जार्टो ने फिर से सख्त भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा, "यह हमारा युद्ध नहीं है! हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, हमने इसे शुरू नहीं किया, हम इसमें शामिल नहीं रहे हैं। हमें उकसाना बंद करो, हमारी ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डालना बंद करो, और हमें अपने युद्ध में घसीटने की कोशिशें बंद करो!"

यूक्रेनी कमांडर ने दी गाली हंगरी ने यूक्रेन के ड्रोन कमांडर रॉबर्ट ब्रोवडी पर पाइपलाइन पर हमलों के लिए प्रतिबंध लगा दिए हैं। ब्रोव्डी को उनके कॉल साइन "मद्यार" के नाम से भी जाना जाता है। रॉबर्ट ब्रोव्डी यूक्रेन की अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्सेज के कमांडर हैं और हंगेरियन मूल के हैं। उन्होंने इन हमलों की जिम्मेदारी स्वीकार की थी। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर हमलों के बाद विस्फोटों का एक वीडियो शेयर किया और लिखा, "रूसी घर जाएं।" ब्रोव्डी ने हंगरी के नेताओं को भी कड़ा जवाब देते हुए कहा, "अपने प्रतिबंधों और हंगरी में प्रवेश पर पाबंदी को वहां रखें जहां सूरज नहीं चमकता। एक काम कीजिए अपने प्रतिबंधों को अपनी *** में डाल लीजिए।"