Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़This is not a regime change Eurasia President Ian Bremmer on US operation in Venezuela
ये बदलाव नहीं, जोखिम भरा दांव है; वेनेजुएला पर ऐसा क्यों कह रहे जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट?

ये बदलाव नहीं, जोखिम भरा दांव है; वेनेजुएला पर ऐसा क्यों कह रहे जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट?

संक्षेप:

यूरेशिया ग्रुप के अध्यक्ष और जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट इयान ब्रेमर ने कहा कि अमेरिका समर्थित वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन एक रिजीम रूलेट है। ब्रेमर ने वेनेजुएला के नए प्रशासन को सत्ता परिवर्तन के बावजूद पुराने प्रशासन से बहुत मिलता-जुलता बताया है।

Jan 06, 2026 10:16 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूरेशिया ग्रुप के अध्यक्ष और जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट इयान ब्रेमर ने कहा कि अमेरिका समर्थित वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन एक 'रिजीम रूलेट' (सत्ता का जुआ) है। ब्रेमर ने वेनेजुएला के नए प्रशासन को 'सत्ता परिवर्तन' के बावजूद पुराने प्रशासन से बहुत मिलता-जुलता बताया है। वेनेजुएला में सत्ता के समीकरण में आए बदलाव के बारे में ब्रेमर ने कहा कि यह सत्ता परिवर्तन नहीं है, यह रिजीम रूलेट है। पासा घुमाइए और देखिए आगे क्या होता है। एनडीटीवी से बात करते हुए ब्रेमर का कहने का मतलब यह है कि यह पारंपरिक 'रिजीम चेंज' (लोकतंत्र स्थापित करना) नहीं, बल्कि जोखिम भरा दांव है; मादुरो हट गए, लेकिन नई सरकार पुरानी जैसी ही लग रही है। उन्होंने इसे ट्रंप की बड़ी जीत बताया, लेकिन खतरनाक मिसाल भी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी सरकार वेनेजुएला से रूस, ईरान, क्यूबा और हिजबुल्लाह से संबंध तोड़ने, तेल तथा महत्वपूर्ण खनिजों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंच प्रदान करने और अमेरिका को मादक पदार्थों का निर्यात बंद करने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर वेनेजुएला सरकार ऐसा नहीं करती है, तो अमेरिका उनके खिलाफ उसी तरह सैन्य कार्रवाई करेगा जैसे उसने मादुरो के खिलाफ की थी।

गौरतलब है कि तीन जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया और उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने बाद में घोषणा की कि दोनों पर 'नार्को-टेररिज्म' के आरोपों और अमेरिका के लिए खतरा पैदा करने के आरोपों को लेकर मुकदमा चलाने की बात कही। वहीं, विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका का उद्देश्य अपनी सैन्य उपस्थिति और तेल नाकाबंदी के माध्यम से देश के भविष्य पर नीति निर्धारित करना है।

दूसरी ओर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने सोमवार को न्यूयॉर्क की अदालत से कहा कि वह दोषी नहीं हैं और अब भी अपने देश के राष्ट्रपति हैं। मादुरो ने लोअर मैनहट्टन में फेडरल कोर्टहाउस में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज एल्विन हेलरस्टीन की अदालत में एक दुभाषिए के जरिए कहा कि ड्रग तस्करी और हथियारों के आरोपों में वह निर्दोष हैं। उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं। मैं दोषी नहीं हूं। मैं एक शरीफ आदमी हूं। उन्होंने कहा कि वह अब भी अपने देश के राष्ट्रपति हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News In Hindi International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।