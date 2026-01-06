ये बदलाव नहीं, जोखिम भरा दांव है; वेनेजुएला पर ऐसा क्यों कह रहे जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट?

संक्षेप: यूरेशिया ग्रुप के अध्यक्ष और जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट इयान ब्रेमर ने कहा कि अमेरिका समर्थित वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन एक रिजीम रूलेट है। ब्रेमर ने वेनेजुएला के नए प्रशासन को सत्ता परिवर्तन के बावजूद पुराने प्रशासन से बहुत मिलता-जुलता बताया है।

यूरेशिया ग्रुप के अध्यक्ष और जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट इयान ब्रेमर ने कहा कि अमेरिका समर्थित वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन एक 'रिजीम रूलेट' (सत्ता का जुआ) है। ब्रेमर ने वेनेजुएला के नए प्रशासन को 'सत्ता परिवर्तन' के बावजूद पुराने प्रशासन से बहुत मिलता-जुलता बताया है। वेनेजुएला में सत्ता के समीकरण में आए बदलाव के बारे में ब्रेमर ने कहा कि यह सत्ता परिवर्तन नहीं है, यह रिजीम रूलेट है। पासा घुमाइए और देखिए आगे क्या होता है। एनडीटीवी से बात करते हुए ब्रेमर का कहने का मतलब यह है कि यह पारंपरिक 'रिजीम चेंज' (लोकतंत्र स्थापित करना) नहीं, बल्कि जोखिम भरा दांव है; मादुरो हट गए, लेकिन नई सरकार पुरानी जैसी ही लग रही है। उन्होंने इसे ट्रंप की बड़ी जीत बताया, लेकिन खतरनाक मिसाल भी।

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी सरकार वेनेजुएला से रूस, ईरान, क्यूबा और हिजबुल्लाह से संबंध तोड़ने, तेल तथा महत्वपूर्ण खनिजों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंच प्रदान करने और अमेरिका को मादक पदार्थों का निर्यात बंद करने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर वेनेजुएला सरकार ऐसा नहीं करती है, तो अमेरिका उनके खिलाफ उसी तरह सैन्य कार्रवाई करेगा जैसे उसने मादुरो के खिलाफ की थी।

गौरतलब है कि तीन जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया और उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने बाद में घोषणा की कि दोनों पर 'नार्को-टेररिज्म' के आरोपों और अमेरिका के लिए खतरा पैदा करने के आरोपों को लेकर मुकदमा चलाने की बात कही। वहीं, विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका का उद्देश्य अपनी सैन्य उपस्थिति और तेल नाकाबंदी के माध्यम से देश के भविष्य पर नीति निर्धारित करना है।