ट्रंप की मंशा पर इस देश के राष्ट्रपति को शंका, रूसी एजेंट तक बता दिया; क्या कहा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत जवाबी शुल्क और दिल्ली द्वारा रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया है। ट्रंप प्रशासन के सदस्यों ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत की आलोचना भी तेज कर दी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रूस का समर्थन के आरोप लग रहे हैं। हाल ही में उनके पुर्तगाली समकक्ष ने कहा कि ट्रंप रूसी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। खास बात है कि ट्रंप लगातार रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने की कोशिश में हैं। इसके अलावा वह रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर भी निशाना साध रहे हैं।

पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा ने कहा, 'सबसे ताकतवर ग्लोबल सुपरपॉवर राष्ट्रपति जाहिर तौर पर सोवियत या रूसी एसेट हैं। वह एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं।' सूजा का बयान ऐसे समय पर आया है, जब ट्रंप खुद को रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने के मामले में प्रमुख मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सूजा का कहना है कि संघर्ष खत्म कराने की ट्रंप की कोशिशों ने वास्तविक तौर पर यूक्रेन की मदद नहीं की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के फैसले यूक्रेन की स्थिति को कमजोर कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष तौर पर रूस के लिए मददगार हो सकते हैं। उन्होंने कहा, 'जाहिर तौर पर अमेरिका के नए नेतृत्व ने रणनीतिक रूप से रशियन फेडरेशन की मदद की है।'

यूरो न्यूज के अनुसार, सूजा ने कहा कि अमेरिका की तरफ से रूस को प्रतिबंधों की धमकी रोज दी जा रही है, लेकिन नए अमेरिकी प्रशासन के तहत अब तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है।