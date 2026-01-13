तिरुवनंतपुरम में भाजपा को बड़ा झटका, उपचुनाव में हार ने दूर कर दी कुर्सी? लेकिन अब भी एक आस
भाजपा ने करीब एक महीने पहले ही तिरुवनंतपुरम नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल की थी। यह पहली बार हुआ है जब भाजपा ने यहां पर जीत हासिल की है। लेकिन अब भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव में मिली हार के बाद भाजपा निकाय चुनाव में बहुमत से दूर हो गई है। हालांकि अभी भी भाजपा के पास एक उम्मीद है कि निर्दलीय पार्षद का समर्थन उसे मिल जाएगा।
तिरुवनंतपुरम नगर निगम की विझिंजम वार्ड सीट पर निर्दल उम्मीदवार की चुनाव से पहले ही मृत्यु हो गई थी। इसके चलते यहां पर उपचुनाव कराना पड़ा। उपचुनाव में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार केएच सुधीर खान ने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार एन नौशाद को 83 वोटों से हरा दिया। चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सर्वशक्तिपुरम बीनू तीसरे स्थान पर रहे। विजयी उम्मीदवार को 2,902 वोट मिले। वहीं, हारे हुए उम्मीदवार को 2,819 वोट मिले। भाजपा उम्मीदवार को इस चुनाव में 2,437 वोट मिले।
इस हार का मतलब यह हुआ कि 101 सदस्यों वाली परिषद में 50 सदस्यों के साथ भाजपा बहुमत से एक सीट दूर रह गई। यहां पर बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 51 है। विझिंजम की इस जीत के साथ यूडीएफ की सीटों का आंकड़ा 19 से 20 पर पहुंच गय है। यह साल 2020 में जीती हुई सीटों से जस्ट डबल है। यह परिणाम सीपीआई-एम के नेतृत्व वाले एलडीएफ के लिए भी एक झटका है, जिसने पिछले चुनाव में यहां जीत दर्ज की थी। एलडीएफ की सीटों की संख्या 29 पर ही रह गई है।
राज्य के दो अन्य स्थानीय निकाय वार्डों में हुए उपचुनावों में एलडीएफ और यूडीएफ को एक-एक सीट पर जीत मिली है। एर्नाकुलम जिले के पंपाकुड़ा पंचायत के ओनक्कूर वार्ड में, सीपीआई(एम) के उम्मीदवार सीबी राजीव ने कांग्रेस उम्मीदवार जोस को 221 वोटों से हराया। इस परिणाम से पंचायत में सत्ता संतुलन पर कोई बदलाव नहीं आया है, जहां यूडीएफ के पास 15 में से नौ सीटें हैं। मलप्पुरम जिले के मूथेड़म पंचायत के पयिंम्पदम वार्ड में, यूडीएफ उम्मीदवार के सुबाइदा ने स्वतंत्र उम्मीदवार सेबिना टीचर को 222 वोटों से हराया। पंचायत का संचालन भी यूडीएफ के द्वारा ही किया जाता है।
