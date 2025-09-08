There will be no effect Russia mocks Trump threat of imposing new sanctions Ukraine War कोई असर नहीं होगा... ट्रंप की नए प्रतिबंध लगाने की धमकी का रूस ने उड़ाया मजाक, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़There will be no effect Russia mocks Trump threat of imposing new sanctions Ukraine War

कोई असर नहीं होगा... ट्रंप की नए प्रतिबंध लगाने की धमकी का रूस ने उड़ाया मजाक

Russia mocks Trump threat: क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि पिछले चार साल में रूस के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन वह मॉस्को पर दवाब बनाने में नाकामयाब रहे हैं।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 08:42 PM
share Share
Follow Us on
कोई असर नहीं होगा... ट्रंप की नए प्रतिबंध लगाने की धमकी का रूस ने उड़ाया मजाक

यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध ने दुनिया भर को दो खेमों में लाकर खड़ा कर दिया है। पिछले दिनों यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस द्वारा किए गए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मॉस्को के ऊपर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। अब क्रेमलिन की तरफ से अमेरिका की इस धमकी का जवाब आया है। ट्रंप की धमकी का मजाक उड़ाते हुए रूस की तरफ से इन प्रतिबंधों को बिल्कुल बेकार बताया है और दावा किया गया है कि इनका कोई असर नहीं होगा।

न्यूज वीक की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने प्रतिबंधों को लेकर की गई बयान बाजी को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं उन्होंने यूक्रेन की राजधानी पर किए गए रूसी हवाई हमले को भी जायज ठहराते हुए यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों को कटघरे में खड़ा किया।

रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के धमकी भरे अंदाज पर अपनी बात रखते हुए पेसकोव ने कहा, "कुल मिलाकर एक बात तो कही जा सकती है कि पिछले कुछ समय से हमारे देश पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। लगभग चार साल हो गए हैं.. लेकिन इनका ज्यादा कोई असर नहीं है। रूस पर दबाव डालने के मामले में वह पूरी तरह से बेकार साबित हुए हैं।"

दरअसल, अलास्का की मीटिंग के बाद रूस और अमेरिका के बीच में यूक्रेन के मुद्दे के लेकर शांति की उम्मीद नजर आई थी। हालांकि रूस की तरफ से लगातार कीव पर हमले जारी है। शनिवार और रविवार के दौरान कीव पर रूस ने जमकर हमला किया। इससे गुस्साए ट्रंप ने रूस के ऊपर नए टैरिफ लगाने को लेकर तैयारी करने की बात कही। हालांकि यह टैरिफ कैसे होंगे या इनका क्या प्रारूप होगा इसको लेकर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी।

कीव पर हुए हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी अमेरिका से इस मामले में तेज और कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू करने की मांग तेज कर दी है। उन्होंने तर्क दिया कि रूस के ऊपर पड़ने वाला बाहरी दबाव ही ट्रंप और रूसी सेना को शांत कर पाएगा।

अपडेट की जा रही है।

Russia Ukraine Russia Ukraine War अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।