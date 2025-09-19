There was a fight over AC, why did the police shoot a Muslim youth from Telangana in the US AC को लेकर हुआ था झगड़ा, तेलांगाना के मुस्लिम युवक को US में पुलिस ने क्यों मारी गोली?, International Hindi News - Hindustan
AC को लेकर हुआ था झगड़ा, तेलांगाना के मुस्लिम युवक को US में पुलिस ने क्यों मारी गोली?

सांता क्लारा पुलिस विभाग (SCPD) के मुताबिक, उन्हें 911 कॉल पर एक व्यक्ति के चाकू से हमले की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने निजामुद्दीन को अपने रूममेट को दबाए हुए और हाथ में चाकू लिए पाया।

Fri, 19 Sep 2025 10:31 AM
तेलंगाना के महबूबनगर जिले के रहने वाले 29 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद निजामुद्दीन की अमेरिका में पुलिस फायरिंग में मौत हो गई। यह घटना 3 सितंबर को कैलिफोर्निया के सांता क्लारा शहर में हुई। इस घटना के बाद युवक का परिवार केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। वहीं, वहां की पुलिस ने बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने भारतीय युवक को गोली मार दी।

सांता क्लारा पुलिस विभाग (SCPD) के मुताबिक, उन्हें 911 कॉल पर एक व्यक्ति के चाकू से हमले की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने निजामुद्दीन को अपने रूममेट को दबाए हुए और हाथ में चाकू लिए पाया। पुलिस के अनुसार, जब उन्होंने आत्मसमर्पण का आदेश दिया तो उसने उसका पालन नहीं किया, जिसके बाद गोली चलाई गई। घायल निजामुद्दीन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसका रूममेट अस्पताल में भर्ती है और इलाज जारी है।

मृतक के पिता मोहम्मद हसनुद्दीन ने कहा कि उन्हें बेटे की मौत की जानकारी गुरुवार सुबह मिली। उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर बेटे का शव भारत लाने में तत्काल मदद मांगी है। हसनुद्दीन ने लिखा, “मुझे नहीं पता कि पुलिस ने क्यों गोली मारी। कृपया दूतावास और वाणिज्य दूतावास को निर्देश दें।”

परिवार के एक रिश्तेदार ने बताया कि एसी को लेकर विवाद शुरू हुआ। यह झगड़े में बदल गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना उचित जांच किए बहुत जल्दी गोली चला दी।

मजलिस बचाओ तहरीक (MBT) के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने भी परिवार की अपील को मीडिया के साथ साझा किया और केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

सांता क्लारा पुलिस विभाग ने कहा है कि यह मामला अभी जांच के अधीन है और सांता क्लारा काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का दफ्तर पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त जांच कर रहा है। अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने पर आगे का अपडेट साझा किया जाएगा।

