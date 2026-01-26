Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़The way is clear for the second phase of the Gaza ceasefire with the body of the last hostage found
गाजा में युद्धविराम के दूसरे चरण का रास्ता साफ, मिल गया आखिरी बंधक का शव

गाजा में युद्धविराम के दूसरे चरण का रास्ता साफ, मिल गया आखिरी बंधक का शव

संक्षेप:

इजरायल ने बताया है कि गाजा से आखिरी बंधक के शव के अवशेष बरामद कर लिए गए हैं। इसके बाद युद्धविराम के अगले चरण का रास्ता साफ हो गया है। गाजा युद्धविराम के पहले चरण का एक अहम हिस्सा सभी बचे हुए बंधकों, चाहे वे जीवित हों या मृत, की वापसी रही है।

Jan 26, 2026 09:32 pm ISTAnkit Ojha एपी
share Share
Follow Us on

इजराइल का कहना है कि गाजा में अंतिम बंधक के अवशेष बरामद कर लिए गए हैं, जिससे इजराइल-हमास युद्ध को रोकने वाले युद्धविराम के अगले चरण का रास्ता हो गया है। सोमवार की यह घोषणा इजराइल सरकार द्वारा यह कहने के एक दिन बाद आई है कि सेना उत्तरी गाजा के एक कब्रिस्तान में रान गिविली के अवशेषों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। गाजा युद्धविराम के पहले चरण का एक अहम हिस्सा सभी बचे हुए बंधकों, चाहे वे जीवित हों या मृत, की वापसी रही है। गिविली के परिवार ने इजराइल सरकार से आग्रह किया था कि जब तक उनके अवशेष बरामद और वापस नहीं कर दिए जाते, तब तक समझौते के दूसरे चरण में प्रवेश न किया जाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इजराइल और हमास पर अमेरिका सहित युद्धविराम मध्यस्थों का दबाव रहा है कि वे 10 अक्टूबर 2025 को लागू हुए युद्धविराम के दूसरे चरण की तरफ बढ़ें। इजराइल ने हमास पर अंतिम बंधक की बरामदगी में देरी करने का बार-बार आरोप लगाया था। हमास ने कहा था कि उसने गिविली के अवशेषों के बारे में सारी जानकारी दे दी है और इजराइल पर गाजा के उन इलाकों में अवशेषों की खोज के प्रयासों में बाधा डालने का आरोप लगाया था जो इजराइल के सैन्य नियंत्रण में हैं।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Israel

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।