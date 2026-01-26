गाजा में युद्धविराम के दूसरे चरण का रास्ता साफ, मिल गया आखिरी बंधक का शव
इजरायल ने बताया है कि गाजा से आखिरी बंधक के शव के अवशेष बरामद कर लिए गए हैं। इसके बाद युद्धविराम के अगले चरण का रास्ता साफ हो गया है। गाजा युद्धविराम के पहले चरण का एक अहम हिस्सा सभी बचे हुए बंधकों, चाहे वे जीवित हों या मृत, की वापसी रही है।
इजराइल का कहना है कि गाजा में अंतिम बंधक के अवशेष बरामद कर लिए गए हैं, जिससे इजराइल-हमास युद्ध को रोकने वाले युद्धविराम के अगले चरण का रास्ता हो गया है। सोमवार की यह घोषणा इजराइल सरकार द्वारा यह कहने के एक दिन बाद आई है कि सेना उत्तरी गाजा के एक कब्रिस्तान में रान गिविली के अवशेषों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। गाजा युद्धविराम के पहले चरण का एक अहम हिस्सा सभी बचे हुए बंधकों, चाहे वे जीवित हों या मृत, की वापसी रही है। गिविली के परिवार ने इजराइल सरकार से आग्रह किया था कि जब तक उनके अवशेष बरामद और वापस नहीं कर दिए जाते, तब तक समझौते के दूसरे चरण में प्रवेश न किया जाए।
इजराइल और हमास पर अमेरिका सहित युद्धविराम मध्यस्थों का दबाव रहा है कि वे 10 अक्टूबर 2025 को लागू हुए युद्धविराम के दूसरे चरण की तरफ बढ़ें। इजराइल ने हमास पर अंतिम बंधक की बरामदगी में देरी करने का बार-बार आरोप लगाया था। हमास ने कहा था कि उसने गिविली के अवशेषों के बारे में सारी जानकारी दे दी है और इजराइल पर गाजा के उन इलाकों में अवशेषों की खोज के प्रयासों में बाधा डालने का आरोप लगाया था जो इजराइल के सैन्य नियंत्रण में हैं।
