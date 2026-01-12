वो लीडर नहीं तानाशाह; सामने आई खामेनेई के पोस्टर से सिगरेट सुलगाने वाली वायरल गर्ल, क्या बोली?

Hindustan Hindi News
पिछले दिनों एक लड़की की फोटो वायरल हुई थी। यह लड़की ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के जलते पोस्टर से सिगरेट जला रही थी। अब इस लड़की की पहचान जाहिर हुई है। एक्स पर इस लड़की ने मोर्टेशिया एडम्स के नाम से प्रोफाइल बना रखी है।

Jan 12, 2026 08:50 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान
पिछले दिनों एक लड़की की फोटो वायरल हुई थी। यह लड़की ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के जलते पोस्टर से सिगरेट जला रही थी। अब इस लड़की की पहचान जाहिर हुई है। एक्स पर इस लड़की ने मोर्टेशिया एडम्स के नाम से प्रोफाइल बना रखी है। उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि वह खामेनेई को सुप्रीम लीडर नहीं मानती, बल्कि वह एक तानाशाह है। बता दें कि ईरान में इन दिनों बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ आवाज उठ रही हैं।

कनाडा में रहती है
मोर्टेशिया फिलहाल कनाडा में रहती हैं। उनकी सिगरेट जलाने वाली तस्वीर वायरल होने के बाद ईरान में यह ट्रेंड चल पड़ा। न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में मोर्टेशिया एडम्स ने अपनी बातें शेयर की हैं। उन्होंने खामेनेई के पोस्टर से सिगरेट जलाने की बात भी साझा की है। मोर्टेशिया ने कहा इसके पीछे एक बेहद खास मकसद था। मैं अपने ईरान के सभी दोस्तों को यह संदेश देना चाहती थी कि मैं भले ही उनसे दूर हूं, लेकिन मेरी आत्मा पूरी तरह से उनके साथ ही है। अपने इस एक्ट के साथ मैं पूरी दुनिया का ध्यान ईरान में हो रहे अत्याचार की तरफ खींचना चाहती थी।

क्यों जलाई खामेनेई की तस्वीर
इस इंटरव्यू में मोर्टेशिया ने खामेनेई की तस्वीर जलाने का राज भी खोला। असल में खामेनेई को ईरान में सुप्रीम लीडर कहा जाता है और उनकी तस्वीर जलाना अपराध की श्रेणी में आता है। इस पर मोर्टेशिया ने कहा कि मैं खामेनेई को सुप्रीम लीडर मानती ही नहीं हूं। सच कहूं तो वह ईरान का तानाशाह है। ईरान में उसकी फोटो जलाने पर सजा-ए-मौत भी हो सकती है। मोर्टेशिया ने आगे कहा कि ईरान की महिलाओं पर काफी ज्यादा दबाव है। अगर उन्हें जरा भी आजादी मिले तो दिखा दें कि उन्हें किन हालात से गुजरना पड़ रहा है।

हिजाब से नफरत
अपने इंटरव्यू में मोर्टेशिया ने बताया कि उसे हिजाब से सख्त नफरत है। उसने कहा कि एक दिन ईरानी पुलिस मेरे घर आई। पिता ने दरवाजा खोला तो उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन के बाद मैं रिहा हुई तो देश से निकलने के बारे में सोचने लगी। इसके बाद सबसे पहले तुर्की गई और वहां से कनाडा का वीजा मिल गया। मोर्टेशिया यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने आगे कहा कि ईरान में डिजिटल ब्लैकआउट का दौर है। दुनिया से ईरान का संपर्क कटा हुआ है। इसलिए हम दूसरे देशों में बैठकर दुनिया को अपने देश का हाल बता रहे हैं।

