ऐसे तो नहीं खुल पाएगा होर्मुज, पाकिस्तान के शांति प्रस्ताव के बाद ईरान को दो टूक जवाब
पाकिस्तान की तरफ से दो चरणों में पीस प्लान पेश किए जाने के बाद ईरान के सीनियर अधिकारी ने कहा है कि इस तरह अस्थायी युद्धविराम के समझौते से होर्मुज नहीं खोला जाएगा और अमेरिका स्थायी युद्धविराम को तैयारन नहीं है।
ईरान और अमेरिका क शांति का मसौदा भेजे जाने की खबरों के बीच ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि इस तरह से अस्थायी युद्धविराम की शर्त पर होर्मुज नहीं खोला जाएगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी अधिकारी ने अमेरिका पर करारा हमला करते हुए कहा कि वह स्थायी युद्धविराम के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने इतनी पुष्टि जरूर की है कि पाकिस्तान द्वारा बनाया गया शांति प्रस्ताव उन्हें मिला है लेकिन इसपर कोई फैसला नहीं किया गया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी थी धमकी
डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं होता है तो उसे नरक बना दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि सोमवार को पुल उड़ाए जाएंगे। इसके बाद मंगलाव को पावर प्लांटों पर हमला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के ढांचों को तहस-नहस कर दिया जाएगा।
45 दिन होर्मुज खोलने का प्रस्ताव
बता दें कि रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी थी कि ईरान और अमेरिका को एक मसौदा प्रस्ताव मिला है, जिसमें 45 दिन के युद्धविराम और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की बात कही गई है ताकि युद्ध समाप्त करने का रास्ता निकाला जा सके। पश्चिम एशिया के दो अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों के अनुसार, यह प्रस्ताव मिस्र, पाकिस्तान और तुर्किये के मध्यस्थों द्वारा तैयार किया गया है, जो संघर्ष को रोकने के प्रयास में जुटे हैं। उनका मानना है कि 45 दिन की यह अवधि दोनों देशों के बीच व्यापक वार्ता के लिए पर्याप्त समय देगी, जिससे स्थायी युद्धविराम पर सहमति बन सके।
अधिकारियों ने बताया कि यह प्रस्ताव रविवार देर रात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और पश्चिम एशिया में अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ को भेजा गया, लेकिन अब तक दोनों देशों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अधिकारियों ने निजी वार्ताओं पर चर्चा करने के लिए नाम न उजागर करने की शर्त पर यह जानकारी दी।
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों पक्ष इन शर्तों को स्वीकार करेंगे या नहीं। ईरान का कहना है कि वह तब तक लड़ाई जारी रखेगा जब तक उसे वित्तीय क्षतिपूर्ति और भविष्य में फिर से हमले न होने का आश्वासन नहीं मिल जाता। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों पर बमबारी की धमकी दी है। इस प्रस्ताव की शर्तों की जानकारी सबसे पहले समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने दी। (वार्ता से इनपुट्स के साथ)
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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