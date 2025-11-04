Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़The Pakistani army is a mercenary army it will betray anyone if paid a high price said shafi burfat
भाड़े की है पाक सेना, ज्यादा कीमत मिले तो किसी को भी धोखा दे देगी, किसने इतना सुनाया

भाड़े की है पाक सेना, ज्यादा कीमत मिले तो किसी को भी धोखा दे देगी, किसने इतना सुनाया

संक्षेप: Pakistan Army: बुरफात ने लिखा, 'आज वही कपट नए रूपों में जारी है। पाकिस्तान चीन के साथ आर्थिक और सैन्य संबंध रखा और साथ ही अमेरिका का साथ भी निभा रहा है। वह फिलिस्तीनियों के साथ एकता की बात करता है और गुपचुप तरीके से इजरायल से संबंध रखता है।

Tue, 4 Nov 2025 05:37 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Pakistan Army: सिंधी समूह JSMM यानी जीये सिंध मुत्ताहिदा महाज के अध्यक्ष शफी बुरफात ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अगुवाई वाली पाकिस्तानी सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को 'मर्सीनरी माफिया' यानी पैसा लेकर काम करने वाले सैनिक बताया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 'नकली' फील्ड मार्शल मुनीर अभी भी पुरानी धारणा का समर्थन करते हैं कि मुसलमान और हिंदू दो अलग-अलग मुल्क हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बुरफात ने लिखा, 'पाकिस्तानी सेना एक भाड़े का माफिया है, जो अपनी वफादारी डॉलर के बदले दे देती है। उसके पास अमेरिका या किसी भी देश को किसी भी समय धोखा देने की क्षमता है। दशकों से वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की भूमिका एक भाड़े के दलाल के तौर पर रही है। एक ऐसा देश, जिसकी सेना देश की रक्षा संस्था के तौर पर कम और आर्थिक इनाम देने वाली विदेशी ताकतों के लिए पैसा लेकर काम करने वाले एजेंट के तौर पर काम ज्यादा करती है।'

उन्होंने लिखा, 'विचारधारा, मूल्यों या नीतियों के रास्ते पर चलने के बजाए पाकिस्तानी सेना ने धन हासिल करने के लिए बदलती विदेशी ताकतों के साथ खुद को बनाए रखा है। शीत युद्ध से लेकर आतंकवाद के खिलाफ युद्ध तक पैटर्न वही रहा है कि मौकापरस्ती का इस्तेमाल रणनीति के तौर पर करो। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ आजादी के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका से अरबों डॉलर और पश्चिमी सहायता के लिए लड़ी।'

उन्होंने लिखा, 'दशकों बाद आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के दौरान इस्लामाबाद ने एक बार फिर खुद को नाटो और अमेरिका का सहयोगी बताया और बड़ी आर्थिक मदद हासिल की। ठीक उसी समय दुनिया के मोस्ट वॉन्टेड आतंकी ओसामा बिन लादेन को गुप्त रूप से पाकिस्तानी क्षेत्र में रखा गया।' उन्होंने आगे लिखा, 'यह सोचा समझा गया कदम था। यह दिखाते हुए कि आतंकवाद से जंग लड़ी जा रही है, जबकि एक कुख्यात शख्स को छिपाकर रखा गया।'

अमेरिका और चीन से रिश्ते पर सवाल

बुरफात ने लिखा, 'आज वही कपट नए रूपों में जारी है। पाकिस्तान चीन के साथ आर्थिक और सैन्य संबंध रखा और साथ ही अमेरिका का साथ भी निभा रहा है। वह फिलिस्तीनियों के साथ एकता की बात करता है और गुपचुप तरीके से इजरायल से संबंध रखता है। वह सऊदी अरब से धन लेते हुए भी ईरान से दोस्ती की बात करता है। ये विरोधाभास का बर्ताव एक सच सामने लाता है कि सेना की वफादारी विचारधारा में नहीं, बल्कि आर्थिक फायदे में है।'

पाकिस्तानी सेना को जमकर सुनाया

उन्होंने लिखा, 'लालची और भ्रष्ट मानसिकता के चलते पाकिस्तानी सेना ने दुनिया के सामने खुद का पर्दाफाश और अपनाम कर लिया है। दुनिया का कोई भी सभ्य देश पाकिस्तान और उसकी सेना पर भरोसा नहीं करना चाहता। एक भ्रष्ट और नैतिक रूप से समझौदा कर चुकी पाकिस्तानी सेना ज्यादा कीमत लगाए जाने पर किसी भी सहयोगी को धोखा दे सकती है।'

उन्होंने कहा, 'अगर बीजिंग ज्यादा फंडिंग कर दे, तो ये वॉशिंगटन को धोखा दे सकते हैं। अगर अमेरिका ज्यादा धन दे दे, तो ये उतने ही जल्दी चीन को धोखा दे सकते हैं। इस सिस्टम में रणनीतिक वफादारी ऊंची कीमत लगाने वाले को बेचने से ज्यादा कुछ नहीं है।'

उन्होंने आखिर में कहा कि एक देश जिसकी सेना वफादारी और मूल्यों को बेचती है, वो अपने लोगों या सहयोगियों के सामने भरोसा कायम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि इसकी विदेश नीति और अस्तित्व बिकने वाली चीज बन गए हैं, जिसके चलते इसने दुनिया में अपना सम्मान खो दिया है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Pakistan News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।