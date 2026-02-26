Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सबसे पागल शासन को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे, ईरान का नाम ले बोला अमेरिका

Feb 26, 2026 06:05 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एक इंटरव्यू के दौरान जब सवाल किया गया कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर को हटाने का भी लक्ष्य है। इसपर वेंस ने कहा कि ट्रंप 'फैसला लेंगे कि कैसे इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा।'

सबसे पागल शासन को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे, ईरान का नाम ले बोला अमेरिका

बातचीत से पहले अमेरिका ने ईरान को फिर चेतावनी दे दी है। उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक समाधान चाहते हैं, लेकिन सैन्य कार्रवाई का विकल्प अब भी मौजूद है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से दी जा रही चेतावनी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसी 'पागल' शासन को परमाणु हथियार रखने नहीं दिए जा सकते।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वेंस ने तेहरान से कहा है कि कूटनीति को कमजोरी समझने की गलती न की जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से दी जा रही सैन्य कार्रवाई की चेतावनी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'आप दुनिया के सबसे पागल और खराब शासन को परमाणु हथियार रखने नहीं दे सकते।'

उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति के पास यह सुनिश्चित कराने के लिए कई उपाय हैं।' उन्होंने कहा, 'वह इन उपायों को इस्तेमाल करना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि ईरान कल बातचीत में इसे गंभीरता से लेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ऐसा चाहते हैं।' अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें उम्मीद है कि बगैर सेना के समाधान पर पहुचेंगे, लेकिन अगर हमें सेना का इस्तेमाल करना पड़ा तो राष्ट्रपति को इसका अधिकार है।

सुप्रीम लीडर को हटाने पर अमेरिकी रुख जानें

एक इंटरव्यू के दौरान जब सवाल किया गया कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर को हटाने का भी लक्ष्य है। इसपर वेंस ने कहा कि ट्रंप 'फैसला लेंगे कि कैसे इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा।'

ये भी पढ़ें:Iran America War Updates: Trump ने माना ईरान के पास intercontinental Missile
ये भी पढ़ें:ईरान का अमेरिका पर पलटवार, ट्रंप के मिसाइल दावों को बताया 'बड़ा झूठ'
ये भी पढ़ें:पाक को तेल, भारतीय नाविकों की गिरफ्तारी; ईरान की इन हरकतों से तंग आ गया था भारत

अमेरिका ने बड़े बेड़े को तैनात किया

अमेरिका की ओर से बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती के बीच ईरान ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दबाव बनाने की रणनीति का कड़ा विरोध किया। यह विरोध तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जिनेवा में होने वाली अहम वार्ता से पहले किया गया है। ईरान ने ट्रंप के बयानों को कभी 'बड़ा झूठ' बताया तो कभी कहा कि 'सम्मानजनक कूटनीति' के जरिये वार्ता से समझौता हो सकता है।

गुरुवार को होने वाली वार्ता से पहले दो ईरानी अधिकारियों की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब अमेरिका ने दशकों बाद मध्य पूर्व में विमानों और युद्धपोतों की इतनी बड़ी तैनाती की है। ये तैनाती ट्रंप के उन प्रयासों का हिस्सा है जिनके तहत वे ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं, जबकि ईरान पिछले महीने हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद बढ़ते असंतोष से जूझ रहा है।

वार्ता विफल होने को लेकर ट्रंप ने बार-बार ईरान पर हमला करने की धमकी दी है। मध्य पूर्व के देशों को डर है कि इससे एक नया क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि वर्षों से जारी इजराइल-हमास युद्ध की आग अब भी सुलग रही है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
Iran

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।