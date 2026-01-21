ट्रंप को 27 देशों ने आड़े हाथों लिया, ग्रीनलैंड प्लान पर पानी फेरने की तैयारी
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय सहयोगियों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि जब तक ग्रीनलैंड पर कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक वह यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की योजनाओं पर 100 प्रतिशत आगे बढ़ेंगे।
यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ की धमकी पर चेतावनी दी। ट्रंप के कदम को गलती बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कदम लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकता है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए उर्सुला ने कहा कि प्रस्तावित अतिरिक्त टैरिफ एक गलती है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ और अमेरिका पिछले साल जुलाई में व्यापार समझौते पर सहमत हुए थे। राजनीति में भी, व्यापार की तरह, एक डील, डील होती है। और जब दोस्त हाथ मिलाते हैं, तो इसका कुछ मतलब होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को न केवल अपना सहयोगी, बल्कि अपना दोस्त मानते हैं। और हमें नीचे की ओर ले जाना केवल उन दुश्मनों की मदद करेगा जिन्हें हम दोनों रणनीतिक परिदृश्य से बाहर रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ का जवाब अटल, एकजुट है।
ट्रंप ने दी थी धमकी
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय सहयोगियों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि जब तक ग्रीनलैंड पर कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक वह यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की योजनाओं पर 100 प्रतिशत आगे बढ़ेंगे। उर्सुला की टिप्पणी ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद आई है। ट्रंप ने कहा है कि 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड को संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों पर 10 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।
ग्रीनलैंड में यूरोपीय निवेश पर काम कर रहे
ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ते तनाव के बीच वॉन डेर लेयेन ने आर्कटिक सुरक्षा पर वाशिंगटन के साथ सहयोग की पेशकश की और क्षेत्र में अधिक यूरोपीय भागीदारी का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि हम ग्रीनलैंड में बड़े पैमाने पर यूरोपीय निवेश बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। हम व्यापक आर्कटिक सुरक्षा पर संयुक्त राज्य अमेरिका और सभी साझेदारों के साथ काम करेंगे। यह स्पष्ट रूप से हमारे साझा हित में है।
इन घटनाक्रमों को व्यापक वैश्विक बदलावों से जोड़ते हुए, उन्होंने बदलते माहौल के अनुकूल होने और अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने की यूरोप की आवश्यकता पर जोर दिया।
यूरोप अपनी सुरक्षा रणनीति तैयार कर रहा
यूरोपीय संघ की अध्यक्ष ने कहा कि यूरोप को अपनी स्वतंत्रता के लिए अपनी कोशिशों को तेज करना चाहिए। दुनिया स्थायी रूप से बदल गई है, हमें भी इसके साथ बदलना होगा। यूरोप अपनी खुद की सुरक्षा रणनीति तैयार कर रहा है, हमारी आर्कटिक रणनीति को अपग्रेड कर रहा है।
ग्रीनलैंड के लोगों के साथ खड़े
उर्सुला ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लिए समर्थन दोहराते हुए कहा कि ईयू डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा है। जर्मनी में, यूरोपीय संसद के वरिष्ठ सदस्य मैनफ्रेड वेबर ने भी चेतावनी दी कि ट्रंप की टिप्पणियां पिछले साल हुए व्यापार समझौते को प्रभावित कर सकती हैं।
