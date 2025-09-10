Thane court acquits man in alleged kiss molestation case read POCSO Act verdict बच्ची को चूमने के आरोपी को कोर्ट ने किया बरी, फैसला सुनाते हुए कही बड़ी बात, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Thane court acquits man in alleged kiss molestation case read POCSO Act verdict

बच्ची को चूमने के आरोपी को कोर्ट ने किया बरी, फैसला सुनाते हुए कही बड़ी बात

महाराष्ट्र के ठाणे की एक विशेष अदालत ने तीन-वर्षीय एक बच्ची को 2021 में गाल पर चूमकर कथित छेड़छाड़ करने के एक मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि यह आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता। जानें कोर्ट ने और क्या कहा…

Bhasha ठाणेWed, 10 Sep 2025 06:48 PM
share Share
Follow Us on
बच्ची को चूमने के आरोपी को कोर्ट ने किया बरी, फैसला सुनाते हुए कही बड़ी बात

महाराष्ट्र के ठाणे की एक विशेष अदालत ने 2021 में एक तीन साल की बच्ची के गाल पर चूमने के कथित छेड़छाड़ के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि यह आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'बच्चों के प्रति स्नेह रखने वाला कोई भी व्यक्ति स्नेहवश ऐसा कर सकता है।' अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए कहा कि उसके कृत्य में स्पष्ट आपराधिक मंशा नहीं थी और अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा।

22 अगस्त को दिए गए आदेश में, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष न्यायाधीश रूबी यू मालवंकर ने ओमप्रकाश रामबचन गिरि (54) को बरी कर दिया। गिरि पर 9 जनवरी 2021 को दो अलग-अलग मौकों पर बच्ची को गले लगाने और चूमने का आरोप था। पुलिस ने गिरि के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से हमला या बल प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया था।

अदालत ने कहा कि जिस कथित कृत्य के लिए मुकदमा चलाया गया, उसे हर मामले में अनुचित स्पर्श या 'बैड टच' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। बच्ची की उम्र को देखते हुए, बच्चों के प्रति स्नेह रखने वाला कोई भी व्यक्ति उसे गोद में उठा सकता है या स्नेहवश उसके गाल पर चूम सकता है।

अदालत ने यह भी कहा कि जब तक ऐसा कृत्य बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाता या कोई अजनबी बुरी नीयत से ऐसा नहीं करता, तब तक हमारे देश में इसे आपत्तिजनक या आपराधिक नहीं माना जाता। चूंकि आरोपी पूरी तरह से अजनबी नहीं था और उसी इलाके का निवासी था, इसलिए इसे पूरी तरह से आपराधिक कृत्य नहीं कहा जा सकता।

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि कथित घटना के दौरान बच्ची दर्द से नहीं रोई। न्यायाधीश ने कहा कि इन सभी परिस्थितियों में बच्ची की मर्यादा भंग होने का तत्व मौजूद नहीं है और स्नेहपूर्ण कृत्य को आपराधिक नहीं माना जा सकता। इन निष्कर्षों के आधार पर, अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

Maharashtra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।