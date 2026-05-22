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Explainer: थाइलैंड ट्रिप प्लान करने से पहले सावधान! बदल गए वीजा नियम, भारतीयों पर सीधा असर

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बैंकॉक
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थाइलैंड सरकार ने सुरक्षा चिंताओं और बढ़ते अपराधों के चलते भारत सहित 93 देशों के लिए वीजा-फ्री एंट्री की अवधि 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी है। थाइलैंड जाने से पहले जानिए क्या है नया नियम और भारतीय पर्यटकों पर इसका क्या असर पड़ेगा।

थाइलैंड ट्रिप प्लान करने से पहले सावधान! बदल गए वीजा नियम, भारतीयों पर सीधा असर

अगर आप थाइलैंड घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। थाईलैंड सरकार ने भारत समेत 93 देशों के लिए 60 दिनों की फ्री-वीजा पॉलिसी को खत्म कर दिया है। इस बड़े बदलाव का सीधा असर थाइलैंड जाने वाले लाखों भारतीय पर्यटकों पर भी पड़ेगा। थाइलैंड सरकार ने अपनी इमिग्रेशन और पर्यटन नीतियों में एक बड़ा बदलाव करते हुए 'वीजा-फ्री' एंट्री की अवधि को 60 दिनों से घटाकर वापस 30 दिन कर दिया है। इस सूची में भारत भी शामिल है। यह फैसला मुख्य रूप से बढ़ती सुरक्षा चिंताओं और विदेशी नागरिकों द्वारा आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के मामलों को देखते हुए लिया गया है।

क्या है नया नियम?

जुलाई 2024 में, थाइलैंड ने कोविड के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों सहित 93 देशों के पर्यटकों के लिए बिना वीजा रुकने की सीमा 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी थी।

हाल ही में थाइलैंड कैबिनेट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है। अब इन 93 देशों के पर्यटकों को अराइवल पर एक बार फिर से केवल 30 दिन का ही वीजा-फ्री स्टे मिलेगा। कुछ विशेष देशों के नागरिकों के लिए यह सीमा 15 दिन भी की गई है। यह नया नियम थाइलैंड के 'रॉयल गजट' में आधिकारिक रूप से प्रकाशित होते ही लागू हो जाएगा।

पर्यटन मंत्री सुरसाक फानचारोएनवोराकुल के मुताबिक, अब अधिकांश विदेशी नागरिकों को 30 दिन (कुछ देशों के लिए 15 दिन) का स्टे मिलेगा। इमिग्रेशन ऑफिस से इसे एक बार रिन्यू जरूर कराया जा सकेगा, लेकिन अब यह ऑटोमैटिक नहीं होगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अधिकारी आपके अधिक समय तक रुकने के कारण से संतुष्ट हैं या नहीं।

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नियम बदलने का मुख्य कारण: सुरक्षा चिंताएं

थाइलैंड के अधिकारियों और विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद यह सख्त कदम उठाया गया है। अधिकारियों के अनुसार:

अपराधों में वृद्धि: लंबे समय तक बिना वीजा रहने की सुविधा का फायदा उठाकर कई 'ट्रांसनेशनल क्राइम नेटवर्क' (अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोह) सक्रिय हो गए थे।

अवैध गतिविधियां: पुलिस ने हाल के दिनों में कई ऐसे विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो ड्रग तस्करी, मानव तस्करी और बिना उचित लाइसेंस के होटल या स्कूल चलाने जैसे अवैध व्यापार में शामिल थे।

टूरिस्ट रडार का दुरुपयोग: सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अपराधी 60 दिनों की लंबी अवधि का इस्तेमाल 'पर्यटक' के वेश में छिपकर गैरकानूनी काम करने के लिए कर रहे थे। इसके चलते पुलिस ने प्रवेश स्क्रीनिंग को सख्त करने की मांग की थी।

भारतीय पर्यटकों और यात्रियों पर असर

थाइलैंड भारतीय पर्यटकों के बीच सबसे पसंदीदा विदेशी गंतव्यों में से एक है। इस फैसले का सीधा असर लंबी यात्रा करने वालों पर पड़ेगा।

लंबी यात्राओं के लिए वीजा जरूरी: जो भारतीय पर्यटक थाइलैंड में डेस्टिनेशन वेडिंग, लंबे हॉलिडे या बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए 30 दिन से अधिक रुकने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अब यात्रा से पहले ई-वीजा (e-Visa) के लिए अप्लाई करना होगा या फिर थाइलैंड के इमिग्रेशन ऑफिस जाकर अपना स्टे एक्सटेंड करवाना होगा।

फ्लाइट्स और बुकिंग में बदलाव: नई सीमा के अचानक लागू होने से उन यात्रियों को अपनी वापसी की फ्लाइट्स की तारीख बदलनी पड़ सकती है, जिन्होंने 30 दिन से अधिक की बुकिंग की हुई थी।

टूर पैकेजेस का नया तरीका: ट्रैवल एजेंसियां अब भारतीयों के लिए ऐसे पैकेज बना रही हैं, जिसमें थाइलैंड के साथ-साथ वियतनाम, मलेशिया और सिंगापुर जैसे पड़ोसी देशों की छोटी ट्रिप भी शामिल हो। क्रॉस-बॉर्डर यात्रा करने से पर्यटक जब वापस थाईलैंड लौटेंगे, तो उनका 30 दिन का टाइमर दोबारा रीसेट हो जाएगा।

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थाइलैंड सरकार ने यह साफ किया है कि यह कदम किसी खास देश को निशाना बनाने के लिए नहीं है, बल्कि वीजा सिस्टम की खामियों का फायदा उठाने वाले अपराधियों पर लगाम कसने के लिए है। जो यात्री पहले से पूरी कागजी कार्रवाई के साथ ई-वीजा लेकर सफर करेंगे, उन्हें लंबी अवधि के प्रवास में कोई परेशानी नहीं होगी।

क्या कहते हैं पर्यटन के आंकड़े?

थाइलैंड की जीडीपी में पर्यटन का 10 प्रतिशत से अधिक का भारी योगदान है। सरकार को इस साल 3.35 करोड़ (33.5 मिलियन) विदेशी पर्यटकों के आने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 3.3 करोड़ के आंकड़े से थोड़ा ज्यादा है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, साल 2026 की पहली तिमाही में विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 3.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इसलिए नई वीजा नीति में सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक हितों का भी ध्यान रखा जा रहा है।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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