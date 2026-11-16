थाईलैंड में बेहद दर्दनाक हादसा; फुकेट के कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग, जिंदा जल गए 11 लोग
थाईलैंड के फुकेट में चार मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है। 11 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।
थाईलैंड में पर्यटकों के बीच मशहूर फुकेट में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां तड़के एक चार मंजिला कॉमर्शियल इमारत भीषण आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल आग लगने की वजह को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है।
पुलिस ने बताया है कि आग सोमवार तड़के सुबह लगी। फुकेट के पातोंग इलाके के एक पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि सुबह करीब 3:30 बजे यहां के एक व्यावसायिक इमारत में भीषण आग लग गई। इसके बाद दमकल की टीमें फौरन मौके पर पहुंचीं। अधिकारी ने बताया कि दमकलकर्मियों को आग पर काबू पाने में दो घंटे का समय लग गया।
इसके बाद इमारत के अंदर से अब तक 11 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि मृतकों में थाईलैंड और म्यांमार के नागरिक शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें